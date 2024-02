Ivo Karlovic annuncia ufficialmente il ritiro: "Ma resterò vicino al tennis"

© Cameron Spencer/Getty Images

Ivo Karlovic annuncia il ritiro. Il giocatore croato nato il 28 febbraio 1979 e che ha giocato gli ultimi match ufficiali della sua carriera nel 2021, ha annunciato ufficialmente la sua intenzione di chiudere la carriera. Il gigante croato, che ha raggiunto come migliore risultato a livello Slam un quarto di finale a Wimbledon nel 2009, lo ha fatto con un post sul social network X in cui si è firmato al termine Dr.

Ivo. Karlovic come miglior piazzamento nella classifica mondiale Atp è arrivato al quattordicesimo posto. "Cari fan e amici - è l'avvio della sua lettera - pero di trovarvi bene e con un buon rovescio!, Alcuni di voi hanno notato che è da un po’ che non gioco ad un torneo e ancora mi chiedono quotidianamente se e quando tornerò nel tour.

Mi dispiace deludervi, ma con questa lettera voglio ufficializzarlo e annunciare finalmente il mio ritiro. Ho avuto una carriera molto gratificante, partendo da inizi estremamente umili, soprattutto per un tennista. La Croazia era un paese molto diverso negli anni '80 e '90, quando ero piccolo, e sono molto orgoglioso dei miei risultati e di ciò che sono riuscito a superare".

Ivo Karlovic: "Vorrei ringraziare tutti gli allenatori e le persone che hanno contribuito alla mia carriera"

"Vorrei ringraziare - continua Karlovic - tutti gli allenatori e le persone che hanno contribuito al mio sviluppo come tennista.

Senza di voi questo fortunato viaggio non sarebbe stato possibile. La mia famiglia mi ha fornito un sostegno straordinario e li amo immensamente. Non vedo l’ora di continuare a trascorrere del tempo con loro facendo cose che sono importanti per noi e che ci soddisfano.

A tutti voi che siete stati fan e sostenitori nel corso degli anni, grazie per aver preso parte al mio viaggio. Vi amo tutti e spero di rivedervi". E poi un annuncio: "Resterò vicino al tennis e cercherò di condividere le mie conoscenze e tutte le incredibili esperienze vissute con le nuove generazioni di tennisti.

Il viaggio continua e l'attenzione viene reindirizzata". E il saluto finale, come detto, firmato Dr.Ivo.