Atp Rio - Caviglia ko, Carlos Alcaraz si ritira. A Los Cabos eliminato Flavio Cobolli

Non è stata decisamente fortunata per Carlos Alcaraz la tournèe sudamericana sulla terra battuta. Dopo la sconfitta contro Nicolas Jarry in semifinale a Buenos Aires ancora peggio è andata per lo spagnolo nell'Atp 500 di Rio de Janeiro.

Lo spagnolo, testa di serie numero 1 del torneo, si è ritirato sul punteggio di 1-1 nel primo set nella partita di primo turno contro il giocatore brasiliano Thiago Monteiro a causa di una distorsione alla caviglia destra che si è procurato nel corso del primo game dell'incontro.

Il numero 2 del mondo ha provato a continuare ma prima del via del terzo game del primo set ha dovuto alzare bandiera bianca. Alcaraz dopo una risposta si è impuntato con il piede destro e ha riportato una distorsione alla caviglia destra nel corso dello spostamento in laterale.

Alcaraz ha ricevuto cure mediche in campo ma non ha forzato e ha lasciato il campo. Nelle prossime ore se ne saprà di più sull'entità dell'infortunio. La partita è stata giocata alle 22 ora di Rio visto che per tutta la giornata ha piovuto nella città brasiliana.

Nella prima partita che è stata giocata sul campo centrale intitolato a Gustavo Kuerten, Facundo Diaz Acosta ha continuato la sua serie di successi dopo aver vinto a Buenos Aires e ha sconfitto anche Stan Wawrinka.

Punteggio 7-5 6-4 per l'argentino che ha rimontato nel primo set uno svantaggio di un break e nel secondo è andato in testa subito e non è stato più ripreso. Fuori dal torneo brasiliano anche Nicolas Jarry battuto da Yannick Hanfmann col punteggio di 6-1 1-6 7-5.

Out anche Federico Coria eliminato 1-6 6-4 6-2 da Mariano Navone. Felipe Meligeni Alves ha superato l’argentino Pedro Cachin con lo score di 6-2 3-6 6-3

Atp Los Cabos, Flavio Cobolli eliminato da Nishioka

Non arrivano buone notizie per il tennis italiano da Los Cabos.

Dopo l'eliminazione di Matteo Arnaldi è uscito di scena anche l'ultimo italiano in tabellone in Messico. Flavio Cobolli proveniente dalle qualificazioni è stato eliminato dal giapponese Yoshihito Nishioka con il punteggio secco di 6-1 6-0.

Il romano è stato sconfitto con un punteggio che la dice tutta sull'andamento del match che non è riuscito a trovare contromisure al gioco del suo avversario che lo ha eliminato in 51 minuti. In Messico successi per Thompson su Escobedo, Borges su Koepfer e Giron che ha sconfitto Taro Daniel.