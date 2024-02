Atp Los Cabos - Matteo Arnaldi subito fuori. Carlos Alcaraz debutta stasera a Rio

© Daniel Pockett-Getty Images

Matteo Arnaldi è stato eliminato al primo turno nel torneo Atp 250 di Los Cabos in Messico (cemento outdoor) Il giocatore italiano numero 41 della classifica mondiale è stato sconfitto dall'australiano Max Purcell con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 in 2 ore e 31 minuti di gioco.

Purcell attende al secondo turno il vincente della sfida tra il tedesco Koepfer e il portoghese Borges. Come già si era visto la settimana scorsa a Delray Beach, Arnaldi ha faticato a trovare continuità al proprio gioco ed è andato spesso in difficoltà sui propri turni di battuta.

Nel set decisivo il ligure è subito andato sotto di un break, poi addirittura di due. Ha recuperato uno dei due turni di servizio persi ma nel decimo gioco l'australiano è stato perfetto e ha decretato la fine dell'avventura nel primo dei due tornei messicani (la settimana prossima l'italiano è iscritto ad Acapulco) che sono nel programma di Arnaldi.

Nelle altre partite di primo turno giocate in attesa dell'ingresso in campo dei big - prime due teste di serie sono Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas - Michelsen ha battuto Constant Lestienne 6-3 7-6, Evans ha sorpreso Safiullin 6-2 6-4 e Kovacevic ha battuto Holt 6-1 6-4.

Nella sessione serale Kokkinakis ha sconfitto in rimonta 4-6 7-6 6-4 Draper. Questa notte a partire circa dalle 1.30 ora italiana ci sarà l'esordio dell'unico azzurro ora rimasto in tabellone: Flavio Cobolli affronterà il giapponese Nishioka.

A Rio de Janeiro esordio vincente per Cameron Norrie

A Rio de Janeiro si gioca un torneo Atp 500 sulla terra battuta. In prima giornata Cameron Norrie ha iniziato bene la difesa del titolo conquistato l'anno scorso e ha battuto 6-3 6-2 Hugo Dellien.

Francisco Cerundolo dopo le delusioni dei tornei precedenti a Cordoba e Buenos Aires ha vinto superando 6-1 1-6 6-2 Francisco Comesana. Passano il turno anche Marcelo Barrios e Ramos Vinolas. Non ci sono giocatori italiani in tabellone a Rio de Janeiro.

Questa sera farà il suo esordio nel torneo Carlos Alcaraz chiamato al riscatto dopo la delusione in semifinale a Buenos Aires in cui è stato sconfitto da Nicolas Jarry. La testa di serie numero 1 e numero 2 del mondo sarà in campo attorno alle 23 ora italiana di questa sera contro il brasiliano Monteiro.

Interessante primo turno anche tra il tre volte campione Slam Stan Wawrinka e Facundo Diaz Acosta fresco campione del torneo 250 di Buenos Aires.