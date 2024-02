Atp Doha - Kotov elimina Sonego. Musetti raccoglie solo due game contro Zhang

© Cameron Spencer/Getty Images

È terminata nel peggior modo possibile l'avventura di Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti al torneo ATP 250 di Doha. Il piemontese ha aperto il programma sul Campo Centrale e perso con il punteggio di 2-6, 5-7 contro Pavel Kotov.

Sonego ha collezionato solo due vittorie nel 2024 e non ha certo iniziato la stagione con il piede giusto come testimoniano i risultati negativi. A penalizzarlo nel set inaugurale è stata una partenza da incubo, perché si è ritrovato subito sotto 0-4 cedendo due volte consecutive la battuta: la prima a causa del dritto e la seconda per uno smash spedito di metri oltre la linea di fondo campo.

Kotov ha ringraziato e archiviato il parziale con un netto 6-2.

Atp Doha - Kotov elimina Sonego. Musetti vince solo due game contro Zhang

Sonego ha reagito nel secondo e ha addirittura avuto a disposizione sei palle del 4-0.

Kotov non solo si è salvato in un interminabile game, ma ha anche trovato la forza di operare il contro break sul 2-4 sfruttando l'ennesima indecisione dell'italiano con il dritto. Sonego ha accusato il colpo e sul 5-5 ha affossato il rovescio in rete; un gratuito molto vicino a un segno di resa.

Lezione severissima per Musetti. Il talento di Carrara ha probabilmente vissuto una delle giornate più complicate in carriera e raccolto solo due game contro Zhizhen Zhang. Per entrare nei dettagli del momento no di Musetti basta analizzare i numeri: il 21enne ha portato a casa 5 delle ultime 16 partite.

Anche per Musetti l'incontro si è aperto con il doppio break di svantaggio: Zhang ha inciso con il rovescio e pescato una fantastica risposta vincente con il dritto. La situazione è peggiorata nella seconda frazione di gioco.

Il cinese ha fatto il brutto e il cattivo tempo e Musetti è apparso piuttosto sfiduciato. A preoccupare l'atteggiamento dell'azzurro, mai davvero in grado di mettere in difficoltà il rivale. Zhang ha chiuso senza problemi con un pesante 6-2, 6-0.