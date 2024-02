Nessun giocatore col rovescio a una mano oggi è nella top 10, non era mai successo

© Cameron Spencer-Getty Images

Quella di oggi lunedì 19 febbraio è una data storica. Per la prima volta nella storia del tennis nella top 10 della classifica Atp da quando è stilata, ovvero dal 23 agosto 1973, non è presente nessun giocatore con il rovescio ad una mano.

Nei primi dieci giocatori del mondo ci sono solamente giocatori con il rovescio bimane ovvero Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Alexander Zverev, Holger Rune, Hubert Hurkacz, Alex de Minaur e Taylor Fritz.

Questo fatto è avvenuto per via dell'uscita dai primi dieci giocatori del mondo del greco Stefanos Tsitsipas che è uscito dalla top ten dopo cinque anni. Tsitsipas da oggi è il numero 11 del mondo.

Un punto di svolta definitivo nella storia del tennis? Difficile a dirsi ma sembra un dato di fatto che nel tennis moderno, il rovescio ad una mano sia in via di estinzione.

Nessun giocatore che gioca questo colpo solo con una mano è nei primi dieci della classifica Atp, abbiamo detto. Ma non è che andando oltre ce ne siano molti. Dietro a Tsitsipas si trova un altro giocatore col rovescio ad una mano in posizione 13 ovvero il bulgaro Grigor Dimitrov, poi si deve scendere in posizione 26 dove si trova Lorenzo Musetti.

A seguire c'è Christopher Eubanks (34) e poi Daniel Evans (44). Nei primi 50 giocatori del mondo i rovesci a una mano sono solamente questi. Sicuramente uno dei rovesci a una mano più belli esteticamente e anche efficaci è quello di Stan Wawrinka, giocatore ancora in attività anche se sceso molto in classifica.

Il giocatore svizzero capace di vincere anche tre tornei del Grande Slam nell'era dei tre fenomeni Djokovic, Nadal e Federer, ha fatto ammirare a lungo uno dei rovesci a una mano più belli. Non si può non citare poi il francese Richard Gasquet.

E naturalmente non va dimenticato proprio lo stesso Roger Federer come interprete "doc" dell'esecuzione a una mano anche se non era sicuramente il colpo migliore della casa. E per trovare un vincitore Slam col rovescio a una mano? Occorre risalire allo Us Open 2020: Dominic Thiem, in piena era Covid con lo stadio Artur Ashe deserto conquistò New York. Da allora nessun giocatore col rovescio ad una mano ha più vinto Slam.