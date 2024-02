Atp Buenos Aires - Titolo a Facundo Diaz Acosta. Bolelli-Vavassori vincono il doppio

© Daniel Pockett/Getty Images

Facundo Diaz Acosta ha vinto a sorpresa il torneo di Buenos Aires. Il giocatore argentino in tabellone con una wild card ha superato in finale il cileno Nicolas Jarry con il punteggio di 6-3 6-4. Successo totalmente a sorpresa per il numero 87 del mondo che grazie al suo primo titolo Atp salirà oggi al numero 59 nella classifica.

Facundo Diaz Acosta, 23 anni, ha vinto il 250 di casa senza nemmeno perdere un set e ha sorpreso in finale la testa di serie numero 3 che partiva come grande favorito dopo avere eliminato il numero 1 del seeding Carlos Alcaraz in semifinale.

Invece Diaz Acosta è partito meglio nel primo parziale, è andato avanti di un break che ha portato all'arrivo. Stessa storia di fatto nel secondo set con l'argentino che ha tremato al servizio sul 5-4 al momento di chiudere, ha concesso palle break che avrebbero riportato Jarry sul 5-5 ma è riuscito ad annullarle e poi a chiudere l'incontro per quella che è una settimana da mettere in cornice.

Dopo Luciano Darderi a Cordoba un altro vincitore del tutto a sorpresa in questi primi due appuntamenti della Gira Sudamericana.

Bolelli e Vavassori trionfano in doppio a Buenos Aires

Se Jannik Sinner ha vinto a Rotterdam il torneo Atp 500, altri due italiani hanno conquistato un titolo Atp questa settimana.

Si tratta di Simone Bolelli e Andrea Vavassori che danno continuità all'ottima finale agli Australian Open e hanno vinto il torneo 250 di Buenos Aires di doppio. Decisamente la coppia sembra avere tutte le carte in regola quest'anno per mettere nel mirino le Atp Finals di Torino.

6-2 7-6 il punteggio della finale del doppio sulla coppia prima testa di serie formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos. La partita è durata un'ora e quaranta minuti.

Atp Delray Beach, finale rinviata a oggi lunedì 19 febbraio

Il torneo di Delray Beach sul cemento all'aperto avrà la sua finale di lunedì.

La pioggia caduta nel corso di tutta la giornata della domenica non ha consentito di dare il via alla finale che vede opposti gli americani Taylor Fritz e Tommy Paul. L'atto conclusivo del torneo è stato rinviato a lunedì 19 febbraio a partire dalle 12.30 in Florida, le 18.30 ora italiana.