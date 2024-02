Atp Rotterdam - Sinner non si ferma e vince il 12° titolo in carriera: ko De Minaur

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

“Numero tre? Non è la cosa più importante. Voglio essere un esempio per i ragazzi” . Basta questa semplice ma significativa risposta - rilasciata dopo il successo contro Tallon Griekspoor - a spiegare il motivo per cui Jannik Sinner continua a vincere e migliorare giorno dopo giorno.

L’altoatesino diventerà il primo italiano in grado di spingersi così in alto nell’Era Open - Nicola Pietrangeli aveva compiuto tale impresa quando ancora non era stato introdotto il nuovo ranking - ma il suo sguardo resta proiettato al futuro: agli obiettivi da conseguire e alla volontà di rappresentare un modello da seguire per i bambini che si avvicinano al mondo del tennis.

È proprio questa mentalità da grande che ha permesso a Sinner di conquistare l’ABN AMRO Open - è il terzo evento ATP 500 di fila contando Pechino e Vienna - superando in finale Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 6-4 in due ore e cinque minuti di gioco.

La striscia di vittorie consecutive ha raggiunto quota 15: l’ultima sconfitta è arrivata alle Nitto ATP Finals contro Novak Djokovic lo scorso 19 novembre. Per il 22enne di San Candido si tratta del titolo numero 12 in carriera, il terzo superando all’ultimo atto De Minaur.

Sinner ha sconfitto l’australiano sette volte su sette e dimostrato di saper gestire la velocità del nativo di Sydney con una leggerezza fuori dal comune.

Sinner è il secondo azzurro a trionfare a Rotterdam: solo Omar Camporese si era imposto nel 1991 prima di lui.

Entrambi hanno studiato il rispettivo rivale in apertura: De Minaur, consapevole dell’esplosività dei colpi di Sinner, ha provato ad essere più aggressivo per togliergli tempo e spazio. Una tattica che ha ripagato - solo in parte - i suoi sforzi, soprattutto considerando l'evidente squilibrio andato in scena nei precedenti scontri diretti.

L’australiano ha ceduto la battuta nel quinto game, quando ha visto Sinner lontano dalla linea di fondo campo e optato per un drop shot terminato però in rete. Sinner ha continuato a tenere il servizio senza troppi patemi fino al 5-4: l’azzurro ha sprecato quattro set point e perso lo scambio più lungo della disputa sulla seconda palla break.

Sinner non si è lasciato condizionare dalle opportunità non capitalizzate e nel gioco successivo ha guadagnato il nuovo vantaggio, complice l’errore di valutazione di De Minaur su un passante non impossibile da rispedire dall’altra parte della rete.

Il campione in carica degli Australian Open non ha ripetuto lo stesso errore e archiviato il parziale con un vitale 7-5. Nel secondo set, Sinner ha fatto un po’ più di fatica al servizio e cancellato due opportunità di 1-3 con autorevolezza.

De Minaur ha forse accusato il colpo e sbagliato un comodo dritto sulla terza chance offerta nel quinto game. Il tennista classe 2001 non ne ha approfittato e ha subito il contro break immediato. Nessun problema, perché il colpo decisivo si è materializzato pochi istanti dopo: De Minaur non ha controllato le accelerazioni di Sinner e si è arreso andando fuori giri con il rovescio.