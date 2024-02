Atp Rio de Janeiro - Draw: Carlos Alcaraz guida il seeding: il sorteggio è fortunato

© Marcelo Endelli-Getty Images

Rio de Janeiro è il torneo più importante della cosiddetta "Gira sudamericana" ovvero la serie di tornei sulla terra battuta nel mese di febbraio. Chiuderà poi la settimana prossima l'Atp 250 di Santiago del Cile.

A Rio de Janeiro la testa di serie numero 1 del torneo è Carlos Alcaraz che arriverà con desiderio di rivincita dopo l'eliminazione a sorpresa in semifinale a Buenos Aires per mano di Nicolas Jarry. Nessun italiano al momento in tabellone: impegnato nella giornata di domenica 18 febbraio l'ultimo azzurro presente nelle qualificazioni.

Andrea Pellegrino si giocherà l'ingresso nel main draw con l'argentino Francisco Comesana. Eliminato in qualificazione Luciano Darderi che con ogni probabilità ha sentito la stanchezza delle ultime due intense settimane tra Cordoba e Buenos Aires.

Analizziamo nel dettaglio il tabellone di Rio de Janeiro. Carlos Alcaraz è la prima testa di serie ed esordirà contro il giocatore di casa Thiago Monteiro. Chi vince trova Cachin o un qualificato. Nel primo quarto di tabellone primo turno tra Stan Wawrinka e Facundo Diaz Acosta che è in finale a Buenos Aires questa settimana.

La testa di serie numero 5 Sebastian Baez chiude il primo quarto. Nel secondo quarto le teste di serie sono Francisco Cerundolo e Laslo Djere. Primo turno di interesse tra Lajovic e Galan.

Jarry nella parte bassa del tabellone insieme a Norrie

Se questa settimana Alcaraz-Jarry è stata la semifinale a Buenos Aires, a Rio de Janeiro potrebbe essere la finale. Jarry è infatti testa di serie numero 3 ed è collocato nella parte bassa del tabellone.

Inizia con la sfida al tedesco Hanfmann, poi potrebbe trovare Federico Coria e nei quarti ci potrebbe essere la sfida con Arthur Fils testa di serie numero 7. Ultimo quarto aperto dall'austriaco Sebastian Ofner che affronta lo spagnolo Munar, sfide poi tra Tabilo e Seyboth Wild e Heide e Barrios Vera.

Chiude il tabellone la testa di serie numero 2 Cameron Norrie contro Hugo Dellien. Ecco il tabellone completo del torneo Atp 500 di Rio de Janeiro.