Atp Los Cabos - Draw: Zverev prima testa di serie, in tabellone c'è Matteo Arnaldi

"L'exploit di Sinner rappresenta un problema per Alcaraz? " - La risposta di Ferrero

Jannik Sinner non si esalta per la top 3: "È solo un numero, la cosa importante..."

Presente in zona la testa di serie numero 4 Casper Ruud che attende al secondo turno il vincente della partita tra Daniel e Giron. Ultimo quarto con Kecmanovic contro l'australiano Hijikata. A chiudere il tabellone la testa di serie numero 2 Stefanos Tsitsipas .

Matteo Arnaldi è nella parte bassa del tabellone. Sfida non facile al primo turno contro Max Purcell : chi supera il turno incrocia il vincente tra Koepfer e Borges.

A meno di un forfait dell'ultimo momento, l'australiano dovrebbe poi prendere il volo dall'Olanda per il Messico. Dopo il bye al primo turno lo attende il vincente della sfida tra Lestienne e Michelsen. Presente in questo spicchio anche Diego Schwartzman con una wild card e la testa di serie è Jordan Thompson che esordirà contro la wild card locale Escobedo.

Unica presenza italiana in tabellone al momento è quella di Matteo Arnald i che al primo turno se la vedrà con la testa di serie numero 7 del torneo, l'australiano Max Purcell. Diciamo al momento perché nelle qualificazioni del torneo messicano sarà impegnato anche Flavio Cobolli che è reduce dai quarti di finale a Delray Beach.

Il circuito Atp fa tappa a Los Cabos in Messico dove da domani si gioca un torneo Atp 250 che vede come testa di serie numero 1 Alexander Zverev . Il giocatore tedesco guida il seeding, presente anche il greco Stefanos Tsitsipas .

