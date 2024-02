Atp Buenos Aires - Carlos Alcaraz clamorosamente fuori. Fritz-Paul a Delray Beach

© Marcelo Endelli-Getty Images

Carlos Alcaraz continua il suo periodo negativo. Il tennista spagnolo che non vince un torneo da Wimbledon, nello scorso mese di luglio, è stato sconfitto in semifinale a sorpresa dal tennista cileno Nicolas Jarry. 7-6 6-3 per la testa di serie numero 3 del torneo che ha impostato una partita tutta all'attacco che non ha lasciato possibilità ad Alcaraz.

Il numero 2 del mondo quindi esce anzitempo da un torneo nel quale era campione in carica. Il primo set ha seguito i servizi, Alcaraz ha tenuto sempre abbastanza agevolmente la propria battuta, qualche difficoltà in più per Jarry ma non ci sono stati break.

Al gioco decisivo Jarry ha dominato chiudendo per sette punti a due. Alcaraz decisamente sottotono non è riuscito nemmeno nel secondo set a piazzare un'accelerata decisiva per staccare l'avversario. Anzi nell'ottavo gioco è proprio Jarry che è andato a strappare la battuta all'iberico per andare a servire per il match sul 5-3.

Qui il braccio del cileno non ha tremato: ha annullato due palle break che avrebbero potuto rimettere Alcaraz in partita ma ha chiuso game e incontro con grande freddezza. Jarry quindi ha creato la sorpresa più grande del torneo argentino su terra battuta.

Se Alcaraz potrà trasferirsi con un giorno di anticipo a Rio de Janeiro dove da lunedì si giocherà un torneo Atp 500, Jarry sarà in campo domenica 18 febbraio per la finale. Affronterà, a questo punto da favorito, l'argentino Facundo Diaz Acosta, numero 87 del mondo, che ha battuto il connazionale Federico Coria con il punteggio di 6-2 6-3 in una prima semifinale di fatto senza storia.

A Delray Beach finale tutta statunitense tra Fritz e Paul

A Delray Beach (Atp 250, cemento outdoor) la finale è tra Taylor Fritz e Tommy Paul. Paul ha letteralmente travolto la testa di serie numero 2 Frances Tiafoe che al turno precedente aveva estromesso dal torneo Flavio Cobolli.

Paul, che domenica scorsa ha vinto il torneo di Dallas, ha dominato l'incontro andando in ognuno dei due set in vantaggio per quattro giochi a uno per poi condurre in porto entrambi i parziali col punteggio di 6-2. Di fatto non c'è mai stata partita. Nella seconda semifinale Taylor Fritz ha sconfitto 7-6 6-2 Marcos Giron.