Atp Rotterdam - Sinner quasi perfetto, è numero 3! In finale ora c'è De Minaur

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Sono 201 vittorie in carriera e imbattibilità in questo 2024. Jannik Sinner non si ferma e mantiene la striscia positiva, l'azzurro - per il secondo anno consecutivo - ha raggiunto la finale nell'Atp 500 di Rotterdam ed è ora numero 3 al mondo.

Il primo azzurro nella storia, non era mai accaduto, Jannik è il primo nell'era Open a entrare nel la Top 3 del ranking Atp, i suoi numeri da qualche mese a questa parte sono impressionanti. Jannik raggiunge la finale a Rotterdam, in caso di vittoria sarà numero tre da lunedì altrimenti dovrà attendere sette giorni con Medvedev che perderà i punti di Doha.

L'azzurro entra ancora di più nel gotha del tennis italiano e a 22 anni mostra a tutti che è solo l'inizio. Finisce in meno di un'ora e venti minuti di gioco, tre vittorie in tre precedenti e 6-2;6-4 rifilato all'olandese Griekspoor.

Primo set piuttosto pulito dell'azzurro che parte subito forte e alla prima chance ottiene il break contro l'avversario, spiazzato dalla partenza a razzo di Jannik. Una versione più propositiva rispetto alle ultime due sfide, Sinner si porta subito avanti e in poco tempo Jannik ottiene anche il secondo break.

Sul 4 a 1 piccola chance per Griekspoor ma Sinner annulla con il servizio. In 34 minuti di gioco Sinner chiude il primo set con il risultato di 6-2. Il secondo set evidenzia lo stradominio fisico e mentale del giovane talento azzurro che annulla diverse chance all'avversario e sfrutta la prima vera occasione.

Dopo qualche game nel secondo set Griekspoor chiama un timeout medico per qualche problema con le vesciche, ma il match prosegue. Attimo di distrazione per Jannik che nel game successivo è costretto ad annullare due palle break all'olandese, ma riesce a salvare e pareggiare i conti.

Sinner è ancora perfetto sulle palle break e anche nel turno successivo va in difficoltà e annulla due opportunità per l'olandese. Sul 4 a 4 Jannik conquista tre palle break e colpisce alla prima occasione.

Poi chiude il match e affronterà ora in finale Alex De Minaur, tennista che vede Jannik come un vero incubo. L'australiano non ha mai vinto contro Sinner, ma è reduce da un buon torneo, ha vinto in semifinale regolando in due set e senza particolari patemi Grigor Dimitrov. Comunque vada Sinner sarà numero 3 al mondo, la storia è compiuta!