Stefanos Tsitsipas, così non va: il greco fuori dalla top 10 dopo 5 anni

© Graham Denholm/Getty Images

E’ probabilmente il momento professionale più buio della carriera di Stefanos Tsitsipas. Da lunedì 19 febbraio il greco uscirà ufficialmente dalla top 10, cosa che non accadeva da quasi 5 anni. Un risultato che testimonia le difficoltà affrontate dall’ex campione di Monte-Carlo, che è stato scavalcato negli ultimi giorni da Alex De Minaur, attualmente impegnato a Rotterdam, scendendo quindi all’undicesima posizione del ranking.

Il nativo di Atene, che ha raggiunto due finali Slam in carriera, una nel 2021 al Roland Garros, e una nel 2024 all’Australian Open, è riuscito in carriera a spingersi fino alla terza posizione. L’ultimo anno non è stato per lui fortunato.

‘Solo’ due titoli, a Maiorca, e Los Cabos, non sono un bottino sufficientemente appagante per un tennista del suo calibro, che molti si aspettavano potesse raggiungere ben altri risultati.

I motivi del periodo 'no' vissuto dal greco

Tante sono le cause che non gli hanno permesso di rendere come è in grado di fare.

In primis alcuni problemi fisici, che già lo attanagliano da diverso tempo, soprattutto alla schiena. In secondo luogo l’instabilità sulla panchina. Il greco dopo un periodo di lontananza da suo padre Apostolos, ha deciso di richiamarlo a suo fianco.

Non hanno aiutato per la sua serenità in campo anche le continue voci sulla sua relazione con la tennista Paula Badosa, che in molti pensano abbia dato una svolta negativa alla sua carriera. Tsitsipas, che ha il fiato sul collo anche da parte di Grigor Dimitrov, fermo in 12esima posizione, cercherà di risalire la china nelle prossime settimane, quando andranno in scena due grandi eventi ravvicinati che metteranno in palio tanti punti preziosi.

L’ellenico non avendo raggiunto lo scorso anno grandi risultati a Indian Wells e Miami cercherà di far bene per riagguantare la top 10.