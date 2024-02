Atp Doha - Draw: Rublev numero 1, in tabellone presenti Musetti e Sonego

Entry List Q Indian Wells - Si rivede Matteo Berrettini: ma non è il solo azzurro

Atp Rotterdam - Raonic si ritira, Jannik Sinner raggiunge la semifinale. Rublev out

"L'exploit di Sinner rappresenta un problema per Alcaraz? " - La risposta di Ferrero

Presenti in zona anche Ruusuvuori e Maroszan che attendono entrambi un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Ecco il tabellone completo dell 'Atp 250 di Doha .

Il quarto è presidiato da Lorenzo Musetti, in Qatar in cerca di rilancio. Affronterà al primo turno il cinese Zhizhen Zhang . Nella parte bassa del tabellone presente la testa di serie numero 8 Tallon Griekspoor , nel suo quarto c'è il kazako Alexander Bublik , testa di serie numero 4.

In questo spicchio alto di tabellone c'è anche Andy Murray che attende un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Segue la testa di serie numero 5 Alejandro Davidovich Fokina che gioca contro il ceco Mensik.

Due italiani in campo la prossima settimana nell' Atp 250 di Doha nel Qatar . Si tratta di Lorenzo Sonego e di Lorenzo Musetti. Prima testa del torneo dopo il forfait di Daniil Medvedev è il russo Andrey Rublev . Secondo favorito è Karen Khachanov .

