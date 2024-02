Tallon Griekspoor sicuro: "Jannik Sinner al momento è il miglior giocatore al mondo"

© Dean Mouhtaropoulos-Getty Images

Il giocatore olandese Tallon Griekspoor si è nuovamente qualificato per le semifinali del torneo Atp 500 di Rotterdam. E' il secondo anno di fila come il connazionale Richard Krajicek nel 1997 e nel 1998. L'anno scorso in semifinale l'olandese si trovò dall'altra parte della rete Jannik Sinner.

Esattamente quello che avverrà questa sera alle 19.30 quando andrà in scena il bis di una partita nella quale l'altoatesino si impose dodici mesi fa 7-5 7-6. Griekspoor è felice per avere raggiunto di nuovo la semifinale dopo aver battuto il finlandese Emil Ruusuvuori nei quarti di finale col punteggio di 7-5 7-6.

"Sono incredibilmente felice – ha detto il numero 29 del mondo - giocare in casa è la cosa più bella per di più in un impianto pieno. Questo è il motivo per cui gioco a tennis, ciò per cui mi alleno ogni giorno.

Sono tornato in semifinale, ho sentito un po' di pressione, in parte perché ero già in vantaggio per 4-0 negli scontri diretti contro Ruusuvuori. Dopotutto, quando sei il favorito, a volte sembra che non ci sia nulla da guadagnare, puoi solo perdere.

Ma l'ho gestita bene. Penso di essere riuscito a trovare soluzioni e a metterlo in difficoltà. E, naturalmente, anche il sostegno del pubblico mi ha aiutato molto".

Le parole di elogio di Griekspoor per Jannik Sinner

Griekspoor che al primo turno di questo torneo ha estromesso Lorenzo Musetti dopo una lunga battaglia, affronta ora in semifinale la testa di serie numero 1 del torneo olandese Jannik Sinner che, in vantaggio 7-6 1-1, ha usufruito del ritiro di Milos Raonic.

"Un'altra partita contro Sinner non è il compito più facile – conclude la sua analisi Griekspoor – ha vinto in Australia, ha una serie da record tra l'ultima parte della scorsa stagione e l'inizio di questa ed è chiaramente il miglior giocatore del mondo al momento.

Ma cercherò di dare tutto quello che ho per andare in finale. Se tutto va bene, con un pubblico di nuovo così partecipe che mi incoraggia, avrò le mie possibilità".