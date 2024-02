Atp Buenos Aires - Carlos Alcaraz batte Vavassori. Cobolli eliminato a Delray Beach

© Marcelo Endelli-Getty Images

Carlos Alcaraz ha battuto Andrea Vavassori nei quarti di finale del torneo Atp 250 sulla terra battuta di Buenos Aires. Ma non è stata una partita agevole per il numero 2 del mondo che ha dovuto fronteggiare un ottimo Vavassori che ha tenuto il campo alla grande e ha giocato sostanzialmente alla pari per tutto il primo set.

7-6 6-1 il punteggio finale. Primo set giocato punto a punto e la differenza l'ha fatta l'iberico solamente al tie break dominato per sette punti a uno. Nel secondo set Alcaraz è riuscito a fare il break nel primo game di servizio di Vavassori e il campione in carica di Wimbledon si è potuto involare sul 3-0.

Questo è stato il momento decisivo con Vavassori che, anche per la delusione dell'epilogo del set precedente e per la stanchezza accumulata in un torneo in cui è partito dalle qualificazioni, ha perso contatto.

L'allievo di Juan Carlos Ferrero ha chiuso il parziale 6-1. Nella parte bassa del tabellone semifinale tutta argentina: Facundo Diaz Acosta ha battuto Dusan Lajovic col punteggio di 6-4 6-3 mentre in un quarto tutto argentino Federico Coria ha superato Sebastian Baez 6-1 6-4.

Atp Delray Beach, Flavio Cobolli battuto da Tiafoe

Flavio Cobolli è stato eliminato nei quarti di finale del torneo di Delray Beach. Il romano è stato sconfitto dallo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 2 del torneo sul cemento all'aperto, col punteggio di 6-4 6-2.

La partenza di Cobolli non è stata delle migliori: dopo aver tenuto il suo game di servizio, l'americano è volato sul 4-1 con due break. Il giocatore italiano è riuscito a recuperare uno dei due game di servizio persi, si è avvicinato fino al 4-5 ma qui Tiafoe ha chiuso senza problemi il primo parziale col punteggio di 6-4.

Nel secondo set si seguono i servizi fino al 2-2 ma qui Cobolli con un doppio fallo sulla palla break ha regalato il 3-2 allo statunitense. Rottura prolungata del romano che non farà più nessun game. E' finita qui l'avventura di Cobolli a Delray Beach ma resta un'ottima esperienza per il romano che, come lucky loser dopo essere stato eliminato nelle qualificazioni, ha raggiunto i quarti di finale.

Semifinale tutta americana nella parte bassa del tabellone visto che Tiafoe affronterà Tommy Paul che ha sconfitto Jordan Thompson 6-4 6-3.