Entry List Q Indian Wells - Si rivede Matteo Berrettini: ma non è il solo azzurro

© Patrick Smith/Getty Images

Dopo un inizio di stagione entusiasmante, che ha visto il nostro Jannik Sinner trionfare per la prima volta in uno Slam, all’Australian Open, stiamo entrando in uno dei mesi più caldi e importanti del calendario di tennis.

Non appena sarà terminato l’Atp 500 di Rotterdam, che vede impegnato ancora il numero uno azzurro, al momento approdato ai quarti di finale, prenderà il via, dopo poche settimane, un evento ritenuto da molti come il più prestigioso dopo i Major.

Parliamo ovviamente del Sunshine Double. Questo termine indica l’accoppiata di tornei appartenente alla categoria dei Masters 1000 di Indian Wells-Miami, che si svolgono solitamente in condizioni climatiche abbastanza estreme, dal momento che a marzo in Florida e California le temperature salgono a circa 35 gradi.

L’anno scorso il vincitore del primo dei due prestigiosi tornei fu vinto da Carlos Alcaraz, attualmente impegnato a Buenos Aires sulla terra rossa. Nelle ultime ore è stata svelata l’entry list dei qualificati ad Indian Wells, ovvero quei tennisti che proveranno a darsi battaglia per guadagnare un posto nel tabellone principale del torneo.

Con grande piacere di tutti gli appassionati di tennis, in particolare quelli di sangue italiano, vediamo la presenza di Matteo Berrettini, che manca dal circuito dal lontano agosto scorso, quando prese parte alla sfortunata trasferta americana dello Us Open.

Tanta Italia nei turni di qualificazione

Tanto tempo perso, che il tennista romano vorrà riconquistare con gli interessi sul campo, tornando a stupire tutti. Matteo non è il solo azzurro presente in questa lista però.

Ci sono infatti anche Fabio Fognini, Luca Nardi e Giulio Zeppieri che proveranno a strappare un posto nel draw. Tra questi nomi spiccano anche Roberto Bautista Agut, David Goffin, Benoit Paire, Diego Schwartzman e Kevin Anderson.

Non compare in questa lista invece Rafael Nadal, che negli scorsi giorni aveva annunciato che avrebbe sicuramente preso parte al torneo con sede in Florida. Dopo aver dato forfait a Doha, dove era atteso, lo spagnolo usufruirà del ranking protetto e potrà quindi partecipare all’evento che lo ha visto vincitore per ben 3 volte.