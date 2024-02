Il direttore del torneo di Monte-Carlo parla della possibilità di avere Rafael Nadal

© Alexander Hassenstein/Getty Images

Questa stagione potrebbe essere l'ultima per un giocatore che ha fatto la storia del tennis negli ultimi 20 anni. Stiamo parlando di Rafael Nadal che proprio ieri ha detto che entro il prossimo Roland Garros prenderà la decisione se quest'anno porrà termine alla sua carriera agonistica oppure no.

Intanto il vincitore di 22 titoli del Grande Slam ha avuto un inizio di stagione difficile. Aveva in mente un rientro all'Australian Open ma si è infortunato nel corso del torneo Atp 250 di Brisbane e ha dovuto gettare la spugna prima del primo torneo Major della stagione.

Il suo calendario di febbraio prevedeva un rientro all'Atp 250 di Doha ma proprio in questi giorni ha comunicato di non essere ancora pronto per tornare alle gare e ha dato di nuovo forfait. Lo spagnolo al momento ha confermato l'esibizione di Las Vegas nella quale dovrebbe affrontare Carlos Alcaraz e poi prenderà parte al torneo Master 1000 di Indian Wells che si tiene dal 6 al 17 marzo.

La stagione sulla terra battuta come sempre al centro della programmazione di Nadal

Di certo nella programmazione di Rafael Nadal la stagione sulla terra battuta ha sempre avuto la priorità assoluta. Il suo intento sarà certamente quello di arrivare al meglio al Roland Garros, torneo che ha già vinto 14 volte.

Non ci sono ancora certezze sulla programmazione che farà in merito ai tornei di preparazione a Parigi come i Master 1000 di Montecarlo, Madrid e Roma. Il direttore del torneo di Montecarlo David Massey ha evidenziato in occasione della conferenza stampa di presentazione del torneo che si tiene quest'anno dal 6 al 14 aprile, che lo spagnolo avrebbe l'intenzione di iniziare la sua stagione sulla terra battuta proprio nel Principato.

"Ho parlato con il suo gruppo di lavoro – ha spiegato Massey – mi hanno confermato che vuole giocare a Montecarlo dopo aver preso parte a Indian Wells. Incrociamo le dita per il suo stato di salute ma speriamo e confidiamo che possa venire. Ha già vinto 11 volte il torneo e potrebbe andare alla ricerca di un dodicesimo trionfo".