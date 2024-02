Atp Buenos Aires - Vince Alcaraz, Baez elimina Darderi. Cobolli avanza a Delray Beach

Van de Zandschulp ironizza: "Non devo più giocare nei tornei dov'è presente Sinner"

Atp Rotterdam - Sinner lascia un set a Monfils. Vavassori 'vede' Alcaraz in Argentina

Ora affronterà la testa di serie numero 2 Frances Tiafoe che ha sconfitto Radu Albot in due set terminati entrambi al tie break: 7-6 7-6. Negli altri ottavi di finale di giornata Jordan Thompson ha battuto nettamente Nicolas Moreno De Alboran 6-2 6-2.

Nel secondo parziale l'americano ha giocato un tie break perfetto portato a casa per sette punti a uno. Cobolli qui ha avuto il grande merito di non abbattersi e alla distanza ha chiuso il parziale 6-2. Può festeggiare l'approdo ai quarti di finale.

Il tennista romano ha battuto lo statunitense Zachary Svajda 6-4 6-7 6-2. Missione compiuta per il giocatore italiano che con le sue accelerazioni è riuscito a scardinare la difesa dello statunitense. Primo set chiuso da Cobolli dopo essere stato per due volte avanti di un break.

Flavio Cobolli , eliminato nelle qualificazioni e poi ripescato nel tabellone principale come lucky loser, sta sfruttando al meglio questa seconda opportunità che la sorte gli ha dato.

Dopo averlo battuto a Cordoba la settimana scorsa in semifinale, questa volta è stato sconfitto 6-4 7-5 dall'argentino Sebastian Baez. La testa di serie numero 5 ha strappato il servizio a Darderi nel quinto gioco del primo set e ha portato quel vantaggio fino alla conclusione del parziale.

In Argentina è caduta la testa di serie numero 2 del torneo: Cameron Norrie infatti è stato sconfitto da Federico Coria 6-2 4-6 6-3. Si è conclusa la serie di vittorie consecutive dell'italiano Luciano Darderi .

Non è riuscito a vincere il game, sul 5-5 ha piazzato la zampata decisiva chiudendo 7-5. Nei quarti di finale Alcaraz giocherà contro l'italiano Andrea Vavassori che a sorpresa ha superato Laslo Djere col punteggio di 6-4 7-5.

Il numero 2 del mondo ha vinto contro Camilo Ugo Carabelli con il punteggio di 6-2 7-5. Primo set dominato dal giocatore spagnolo, nel secondo set c'è stata più partita. Il tennista argentino è andato avanti 2-0 ma poi Alcaraz ha rimontato e ha servito per la partita sul 5-3.

Carlos Alcaraz ha superato il suo turno d'esordio all'Atp 250 di Buenos Aires. Dopo la sconfitta nei quarti di finale degli Australian Open contro Alexander Zverev, il tennista iberico ha scelto la terra battuta sudamericana per il suo rientro in campo.

