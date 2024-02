Barazzutti sfida Binaghi: l'ex tennista azzurro si candida a presidente della Fitp

© Alex Pantling/Getty Images

Era nell’aria, adesso è ufficiale: la carica di Presidente della FITP di Angelo Binaghi non è più così salda. E il suo “sfidante” è un uomo con qualche sassolino nella scarpa, con un conto in sospeso con la federazione italiana.

Parliamo di Corrado Barazzutti, leggenda del tennis azzurro e tra i protagonisti della Coppa Davis del 1976. L’ex numero 7 del mondo, capitano della Coppa Davis per vent’anni, era stato sostituito con Filippo Volandri dalla federazione, secondo le sue dichiarazioni, senza alcun preavviso.

Una candidatura, quella di Barazzutti, che scaturisce dal malcontento di quelli definiti dall’ex top 10 “circoli di periferia” e dalla voglia di rinnovamento di un sistema dirigenziale rimasto invariato negli ultimi vent’anni.

Se il movimento azzurro, grazie ai recenti risultati di Jannik Sinner e dalla squadra di Coppa Davis, sta vivendo un periodo di grande crescita, soffre di poca attenzione per le realtà minori. Nella lettera inviata da Barazzutti ai circoli, a Binaghi e pubblicata da Il Tennis Italiano, l’ex campione italiano ha spiegato le ragioni dietro alla propria decisione, chiarendo quali sono i punti cardine su cui si basa la sua candidatura.

La lettera inviata da Barazzutti a Binaghi

L’ex tennista friulano ha aperto così la sua lettera diretta all’attuale presidente della FITP: “Caro presidente, il mio nome è Corrado Barazzutti.

Se hai qualche anno in più, probabilmente mi conoscerai per i miei trascorsi sul campo, come ex top ten mondiale e membro della squadra che ha vinto la Coppa Davis nel 1976. Se sei più giovane, potresti ricordarti di me nelle vesti di capitano della nazionale di Coppa Davis e di quella di Billy Jean King Cup, senza dimenticare il ruolo di coach di Fabio Fognini.

Vivo di tennis da sempre e, sì, credo di aver fatto qualcosa di bello per il nostro sport”. Barazzutti, che ha tenuto a definirsi "Rappresentante dei circoli”, ha chiarito le ragioni della sua candidatura, dettata da un sentimento di rinnovamento manifestato dai circoli di periferia, sentitosi trascurati dalle politiche messe in atto dall’attuale gruppo dirigenziale.

L’ex numero sette ha infine concluso la lettera con un invito a Binaghi: “Certo di avere al più presto tue notizie, per adesso ti saluto e mi auguro di incontrarti al più presto per costruire insieme un futuro ancora più bello - e più giusto- alla nostra amata disciplina.

Sarò lieto di ricevere un tuo riscontro, rispondendo a questa mail e lasciarmi il tuo numero di telefono, in modo che io ti possa chiamare per discutere insieme di quello che si può fare per rendere ancora più bello il nostro meraviglioso sport”.