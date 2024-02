Atp Delray Beach - Matteo Arnaldi fuori negli ottavi. Rublev si salva a Rotterdam

© Darrian Traynor-Getty Images

Matteo Arnaldi è stato eliminato negli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Delray Beach sul cemento all'aperto. Il tennista italiano è stato battuto col punteggio di 6-2 3-6 6-4 dall'australiano Rinky Hijikata.

Una partita con tanti errori con un Arnaldi che è stato molto falloso. Il primo set è stato a senso unico con l'australiano che ha strappato per ben due volte il servizio ad Arnaldi. Faticosamente il ligure ha tenuto nel secondo set, ha annullato una pericolosa palla break nel game di apertura e sul 4-3 in suo favore è riuscito a strappare il servizio all'avversario per poi chiudere il parziale per 6-3.

Nel terzo set si è giocato punto a punto fino al 5-4 per l'australiano. Arnaldi ha avuto qui un game molto complicato al servizio, ha annullato due match point ma al terzo l'australiano ha trovato il vincente e ha chiuso la partita.

Negli altri risultati di giornata Patrick Kypson, wild card americana ha battuto il francese Constant Lestienne per 6-4 6-4. Marcos Giron ha battuto 6-0 6-7 6-1 Adrian Mannarino. Buon esordio della testa di serie numero 1 del torneo Taylor Fritz: 7-6 6-4 il punteggio con il quale ha sconfitto Nuno Borges.

Impegnato un altro italiano nella giornata di giovedì 15 febbraio. Flavio Cobolli giocherà il suo incontro di ottavi di finale contro l'americano Zachary Svajda proveniente dalle qualificazioni. Incontro in programma intorno alla mezzanotte ora italiana.

Atp Rotterdam, Rublev annulla tre match point a Auger Aliassime e accede ai quarti

A Rotterdam (torneo Atp 500 sul veloce indoor) esordio per la testa di serie numero 2 Andrey Rublev. Ed è stato un debutto decisamente complicato.

Visto che il russo ha battuto il canadese Felix Auger Aliassime con il punteggio di 3-6 7-6 7-5. Rublev ha dovuto annullare tre match point consecutivi quando si è trovato sotto 4-5 al terzo e 0-40 sul proprio servizio.

Annullate le tre palle match, ha poi strappato il servizio al suo avversario e chiuso 7-5.

A Buenos Aires avanza Etcheverry, fuori Wawrinka

Iniziati gli ottavi di finale anche nel torneo Atp 250 sulla terra battuta di Buenos Aires.

Successi per Etcheverry che ha superato Galan 6-3 6-0 e Lajovic che ha battuto 6-4 1-6 6-1 Tabilo. Continua il periodo negativo per Francisco Cerundolo battuto 7-6 6-0 dal connazionale Diaz Acosta. Infine in sessione serale Nicolas Jarry ha battuto Stan Wawrinka 6-7 6-2 7-6.

Impegnati nella giornata di giovedì 15 febbraio i due italiani presenti in tabellone: dalle 17.30 Andrea Vavassori sfida Laslo Djere e da mezzanotte il bis della semifinale di Cordoba tra Sebastian Baez e Luciano Darderi.