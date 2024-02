Atp Rotterdam - Sinner, buona la prima da campione Slam. Dimitrov elimina Sonego

© Cameron Spencer/Getty Images

Giocare la prima partita ufficiale da campione Slam nasconde di per sé tante insidie - soprattutto dal punto di vista mentale - in grado di aumentare la tensione e accelerare il battito. A tutto questo bisogna aggiungere la concreta possibilità di stabilire un nuovo record per il proprio Paese, perché nessuno ha mai raggiunto la terza posizione del ranking in Italia nell’Era Open.

Jannik Sinner ha gestito la pressione in maniera impeccabile - cosa che gli capita spesso - e iniziato il suo cammino al torneo ATP 500 di Rotterdam con una significativa vittoria ai danni di Botic van de Zandschulp. Novak Djokovic e Rafael Nadal, per rafforzare il concetto, non hanno portato a casa il match successivo a quello capace di renderli per la prima volta vincitori di un Major.

Il belgradese si è ritirato nel terzo set nella sfida di Coppa Davis tra la sua Serbia e la Russia contro Nikolay Davydenko nel 2008; mentre lo spagnolo ha perso con l’allora numero 147 del mondo Alexander Waske ad Halle.

Atp Rotterdam - Sinner, buona la prima da campione Slam. Out Sonego

Grazie al doppio 6-3 rifilato al giocatore di casa, il 22enne ha collezionato l’undicesimo successo consecutivo e guadagnato l’accesso agli ottavi di finale dell’ABN AMRO Open.

Sinner non ha sfruttato tre palle break nel terzo game, ma l’olandese ha pescato un servizio vincente e due discreti dritti. Pochi minuti più tardi, l’azzurro ha bussato nuovamente alla porta di Van de Zandschulp e inserito la chiave giusta nella serratura con un preciso passante.

Mai pericoloso in risposta, l’olandese ha ceduto ancora la battuta sul 3-5: Sinner si è impadronito anche dello scambio più lungo del match. Il campione in carica degli Australian Open ha attraversato con la solita calma il game che ha inaugurato la seconda frazione e rimontato da 0-40 con la personalità dei migliori.

Un grandissimo recupero difensivo si è trasformato in un altro micidiale passante sulla palla break offertagli da Van de Zandschulp nel gioco successivo. I due match point non trasformati sul 5-2 non hanno condizionato Sinner nell'ultimo game.

L’avversario di Sinner agli ottavi sarà Gael Monfils, che ha sconfitto Denis Shapovalov con il punteggio di 7-6( 4) , 7-6( 5) . A fare la differenza è stata la maggiore solidità mostrata dal francese nei due tie-break che hanno deciso la sfida.

Shapovalov, come già accaduto troppe volte in passato, si è messo nei guai da solo perdendo il controllo del dritto nei momenti chiave. Il coraggio e la determinazione non sono bastati a Lorenzo Sonego per superare l’ostacolo Grigor Dimitrov.

L’italiano ha disputato un’ottima partita e messo seriamente in difficoltà il suo avversario, ma si è arreso ( 4) 6-7, 3-6 in un’ora e 33 minuti. Il piemontese è partito malissimo e ceduto subito la battuta a causa di un doppio fallo.

Sonego non ha mollato e nel quarto game è riuscito a pareggiare i conti trovando una efficace risposta con il dritto sulla palla break. In un tie-break molto combattuto ci ha pensato la risposta vincente colpita da Dimitrov con il rovescio sul 4-4 a spostare definitivamente gli equilibri.

Entrambi si sono comportati bene al servizio in situazioni di forte pressione, ma Sonego è stato tradito dal dritto sulla chance offerta al rivale sul 4-3. Vince in tre set un discontinuo Holger Rune. Dopo aver dominato il secondo parziale, Roman Safiullin ha staccato la spina e raccolto un solo game.

Emil Ruusuvuori e Milos Raonic hanno firmato le sorprese di giornata eliminando rispettivamente Ugo Humbert e Alexander Bublik, teste di serie numero 7 e 8.