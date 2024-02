Diego Schwartzman a cuore aperto: "Passano le settimane e non arrivano risposte"

© Julian Finney-Getty Images

"È difficile descrivere il momento sportivo che sto vivendo. Passano le settimane e le risposte sul campo non arrivano". Inizia così un post a cuore aperto che ha pubblicato il giocatore argentino Diego Schwartzman dopo l'ennesima sconfitta al debutto.

Schwartzman, classe 1992, ha 31 anni ed è stato sconfitto al primo turno del torneo di Buenos Aires dal colombiano Daniel Galan col punteggio di 2-6 6-1 6-4. La settimana scorsa a Cordoba era stato eliminato dal connazionale Burruchaga mentre agli Australian Open non aveva nemmeno superato le qualificazioni.

Il giocatore argentino ha come miglior risultato in carriera una semifinale al Roland Garros nel 2020 in cui ha perso da Nadal.

Schwartzman apre al ritiro

Le parole di Schwartzman preoccupano e non poco i suoi tifosi e c'è chi ipotizza possano aprire ad un ritiro dal tennis non troppo lontano.

Schwartzman in questo post ha sottolineato il momento complicato che sta vivendo e dalle sue parole sembra quasi esserci anche una valutazione nell'ottica di un possibile ritiro non troppo lontano nel tempo se non ci dovesse essere un'inversione di tendenza rispetto all'andamento attuale della sua carriera.

"Voglio ringraziare di cuore tutte le persone, ha continuato, non sanno quanto è bello e cosa significa sentirsi accompagnati e incoraggiati in questo momento sia dentro che fuori dal campo". "Ci saranno sempre delle critiche negative, ma fanno parte dello sport e vanno affrontate.

Fin da piccolo mi è stato insegnato ad alzare la testa e continuare a provare. Con umiltà, lavoro, educazione e rispetto continuerò in quella ricerca. E se le cose non dovessero funzionare, potrò guardarmi indietro ed essere più che soddisfatto di ciò che ho realizzato e delle persone che ho sempre avuto al mio fianco", ha concluso.