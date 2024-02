Luciano Darderi entra nel club dei magnifici sette del tennis italiano

© Twitter Cordoba Open

Luciano Darderi con la sua vittoria di domenica scorsa nell'Atp 250 sulla terra battuta a Cordoba ha conquistato il primo torneo della sua carriera. E non solo. Grazie a questa vittoria è anche entrato nel club esclusivo dei magnifici sette.

Ovvero i giocatori italiani in attività ad avere nel curriculum il successo in almeno un titolo Atp. Sono ancora freschi nella memoria i successi di Jannik Sinner agli Australian Open 2024 e di Luciano Darderi all'Atp di Cordoba domenica scorsa ma ecco tutti e sette giocatori italiani che hanno vinto tornei Atp in carriera.

Si fa riferimento naturalmente al periodo dell'Era Open.

Jannik Sinner primo anche per il numero complessivo dei tornei vinti

In testa a questo elenco c'è ovviamente Jannik Sinner che ha già portato a casa 11 tornei.

E dettaglio non da poco, uno di questi è un torneo del Grande Slam. Ne ha conquistati ben quattro nel 2023: Montpellier a inizio febbraio, il Master 1000 di Toronto ad agosto, e gli Atp 500 di Pechino e Vienna nel mese di ottobre.

Matteo Berrettini è in questo club. Un giocatore in grado di fare ad esempio nel 2022 la prestigiosa doppietta su erba con le vittorie Stoccarda nell'Atp 250 e successivamente nel prestigioso Atp 500 del Queen's. Sette i titoli in totale per il giocatore romano.

Il 2022 è stato l'anno migliore fino a questo momento anche per Lorenzo Musetti che ha conquistato il torneo Atp 500 di Amburgo in una indimenticabile finale contro Carlos Alcaraz. E poi ha fatto il bis vincendo il torneo di Napoli dello stesso anno.

Sempre nel 2022 è andato a segno anche Lorenzo Sonego che ha conquistato l'Atp 250 di Metz battendo in finale Bublik. Tre i tornei in carriera vinti per lui. Gli altri due giocatori italiani in attività ad avere vinto titoli nel circuito Atp sono Fabio Fognini che ha vinto ben nove tornei (è al momento al terzo posto di questa classifica dietro a Sinner e a Panatta), il più prestigioso che è anche l'ultimo a Montecarlo nel 2019. E poi c'è Marco Cecchinato che ha vinto 3 tornei, l'ultimo di questi a Buenos Aires nel 2019.