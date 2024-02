Atp Delray Beach – Cobolli ripescato batte Daniel. Darderi vola pure a Buenos Aires

© Kelly Defina-Getty Images

A volte la vita ti concede una seconda opportunità. E Flavio Cobolli in questa occasione è stato bravissimo a coglierla. Eliminato nelle qualificazioni domenica sconfitto da Nicolas Moreno De Alboran è stato ripescato in tabellone dell'Atp 250 di Delray Beach (cemento outdoor) per il forfait dell'australiano James Duckworth.

E Cobolli ha colto l'occasione, ha battuto il giapponese Taro Daniel in rimonta con il punteggio di 1-6 6-2 7-6. E non è tutto perchè ora in ottavi di finale ha un incontro che è tutt'altro che chiuso contro il qualificato statunitense Zachary Svajda che ha battuto la testa di serie numero 8 Max Purcell.

Si è trattato di una partita con molte partite al suo interno. Primo set dominato da Daniel, poi secondo parziale dominato dal romano che è anche salito 5-3 al terzo. Al momento di servire per la partita ha subito il break.

Sul 5-5 Cobolli ha rimontato un game da 0-40 per poi andare a chiudere al tie break sette punti a uno. Negli altri incontri di giornata è stato deciso anche l'avversario di Matteo Arnaldi in ottavi di finale. Si tratta dell'australiano Rinky Hijikata che ha battuto in tre set con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 il britannico Liam Broady.

Ed ora come detto sfiderà il giocatore ligure che è testa di serie numero 6. La partita tra Hijkata e Arnaldi si giocherà sul campo centrale di Delray Beach non prima delle 14.30 locali, le 20.30 italiane di mercoledì 14 febbraio.

Jordan Thompson ha battuto la testa di serie numero 7 Daniel Evans col punteggio di 7-5 6-0. Infine continua il suo cammino anche il "giustiziere" di Cobolli in qualificazione Moreno De Alboran che ha eliminato Kovacevic.

A Buenos Aires continua la serie di vittorie di Luciano Darderi

Passando ad esaminare i risultati del torneo Atp 250 di Buenos Aires (terra battuta outdoor) continua a viaggiare come un treno Luciano Darderi.

L'italo-argentino che ha trionfato domenica nell'Atp 250 di Cordoba si è spostato a Buenos Aires e a meno di 48 ore dal successo in finale su Facundo Bagnis, ha travolto l'argentino proveniente dalle qualificazioni Mariano Navone con il punteggio di 6-2 6-1.

La partita non è mai stata in discussione come dice in maniera eloquente il punteggio. Federico Coria ha battuto Sebastian Ofner 7-5 4-6 7-5, Daniel Galan ha avuto la meglio su Diego Schwartzman e Camilo Ugo Carabelli ha battuto Juan Pablo Varillas e al secondo turno giocherà contro la testa di serie numero 1 Carlos Alcaraz.