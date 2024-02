Atp Buenos Aires - Vavassori batte Seyboth Wild. Ok Rublev e De Minaur a Rotterdam

© Clive Brunskill/Getty Images

Entrato come alternate nel tabellone di qualificazioni, Andrea Vavassori ha guadagnato l’accesso al main draw del torneo ATP 250 di Buenos Aires e battuto Thiago Seyboth Wild con un sonoro 6-3, 6-1 in un’ora e 37 minuti.

Per l’italiano si tratta del quarto successo nel circuito maggiore, il primo da quello ottenuto contro Andy Murray al Masters 1000 di Madrid nel 2023. Nel set che ha inaugurato la partita solo tre game non hanno visto il giocatore in risposta procurarsi delle opportunità: Vavassori è stato l’unico a brekkare l’avversario sul 3-3 e sul 5-3.

Il brasiliano è completamente uscito dal match nel secondo come testimonia il severo score. Vavassori affronterà Laslo Djere per un posto ai quarti di finale.

Atp Rotterdam - Vincono Rublev e De Minaur. Vavassori agli ottavi a Buenos Aires

È stata ancora una volta la poca lucidità nei momenti che contano a impedire a Sebastian Korda di raccogliere i frutti del suo lavoro in un match di primissimo livello col Alex de Minaur al torneo ATP 500 di Rotterdam.

L’americano non ha sfruttato quattro palle break - tre consecutive sull’1-1 - a inizio partita e ha fornito all’australiano il tempo di adattarsi alle condizioni di gioco e trovare ritmo. Dopo un avvio incerto, De Minaur è diventato padrone assoluto del campo e si è imposto 6-4, 6-3.

Il 24enne di Sydney ha siglato il break decisivo nel decimo game grazie a una solida difesa e al dritto spedito oltre la linea di fondo da Korda. De Minaur non ha più offerto chance al rivale, che ha inviato un evidente segnale di resa nel secondo parziale sul 2-3, quando è andato fuori giri con lo stesso fondamentale.

Così come accaduto nell’ultimo atto dell’evento di Montpellier lo scorso 4 febbraio, Alexander Bublik ha sconfitto nuovamente Borna Coric. Il 6-3, 6-4 rifilato al croato, questa volta, è valso la qualificazione agli ottavi dell’ABN AMRO Open: ad attenderlo la sfida con Milos Raonic.

Nella parte basse del tabellone, Marton Fucsovics si è aggiudicato il derby ungherese con Fabian Marozsan e guarderà con interesse l’incontro tra Grigor Dimitrov e Lorenzo Sonego. L'esordio di Andrey Rublev a Rotterdam si è forse rivelato più complicato del previsto.

Il russo non ha perso la calma e ha sfruttato tutte le occasioni in risposta. In entrambi i set, Zizou Bergs ha avuto l'opportunità di passare in vantaggio, ma Rublev ha rispedito il messaggio al mittente registrando un importante 7-5, 6-3.

Un servizio vincente ha permesso al nativo di Mosca di salvarsi sul 4-4 e acquisire fiducia. Il belga ha mollato a un passo dal tie-break subendo due pesanti colpi con il dritto nel dodicesimo game. Lo stesso è accaduto nella seconda frazione: Rublev ha rimontato da 15-40 portando a casa un punto clamoroso con il passante di rovescio. Sul 3-4, Bergs ha avvertito la pressione e affossato in rete il dritto del ko.