Atp Delray Beach - Matteo Arnaldi rimonta Nishioka. Cilic fuori a Buenos Aires

Matteo Arnaldi recupera una partita che aveva preso una piega decisamente negativa e accede al secondo turno del torneo Atp 250 di Delray Beach. Si trattava del ritorno in campo dell’azzurro dalla sconfitta agli Australian Open contro Alex de Minaur.

Il giocatore italiano ha iniziato molto contratto, la partita è stata caratterizzata da molti errori. Ma alla fine è riuscito a sconfiggere in rimonta il giapponese Yoshihito Nishioka col punteggio di 4-6 6-4 6-3 dopo 2 ore e 23 minuti di gioco.

La testa di serie numero 6 è negli ottavi di finale del torneo sul cemento all'aperto e ora attende il vincente tra il britannico Liam Broady e l’australiano Rinky Hijikata. Si è giocato in una giornata di grande vento.

Tanti gli errori non forzati. Il giapponese è riuscito a conquistare il break al terzo gioco e lo ha portato fino alla conclusione del primo set. Nel secondo set Arnaldi è salito di livello, ha fatto il break nel quarto game che però ha restituito immediatamente.

Si è arrivati al 5-4 per Arnaldi e qui il giapponese ha sentito la pressione. Il ligure ha colto la palla al balzo e ha chiuso 6-4. Nel terzo set la partita è stata giocata punto a punto. Arnaldi nell'ottavo gioco ha strappato il servizio a Nishioka per poi chiudere sul proprio servizio con una volee di rovescio in lungolinea.

In questo primo turno ad Arnaldi ha funzionato ottimamente il servizio: i 21 aces messi a segno hanno fatto la differenza. Nell'altra partita di giornata il francese Lestienne ha eliminato l'australiano Vukic 6-4 6-4. In sessione serale il portoghese Nuno Borges ha superato il canadese Diallo 6-4 7-6 e Patrick Kypson ha eliminato Miomir Kecmanovic con lo stesso punteggio 6-4 7-6.

Atp Buenos Aires, eliminato Cilic. Wawrinka batte Cachin

Primi turni anche a Buenos Aires dove si gioca un torneo Atp 250 sulla terra battuta all'aperto. Nel match inaugurale Facundo Acosta ha eliminato il tedesco Daniel Altmaier 6-3 7-6.

Erano impegnati nella prima giornata anche due ex campioni Slam. Marin Cilic, campione dell'Us Open 2014 è stato sconfitto alla distanza dal serbo Laslo Djere 4-6 6-3 6-0. Mentre il tre volte campione Slam Stan Wawrinka ha sconfitto Pedro Cachin 6-7 6-1 6-2. Infine Tomas Etcheverry ha dominato Roberto Carballes Baena 6-4 6-1.