Atp Cordoba - Luciano Darderi da urlo: batte in finale Bagnis e conquista il titolo

© Twitter Cordoba Open

Luciano Darderi da urlo. Il giocatore italiano ha conquistato il primo titolo Atp della sua carriera dominando la finale contro l'argentino Facundo Bagnis per 6-1 6-4 in un'ora e 23 minuti di gioco. Primo titolo in carriera a livello Atp per Darderi e best ranking visto che nella classifica del 12 febbraio sarà numero 76 del mondo.

Non male visto che prima di questo torneo era 136 del ranking. L'occasione era propizia: una finale di un torneo Atp 250 contro il numero 207 del mondo, sembrato non al meglio fisicamente, ma Darderi è stato bravissimo a coglierla.

Primo set dominato da Darderi col punteggio di 6-1

L'azzurro è partito bene: ha tenuto a zero il primo game e ha strappato a zero il servizio di Bagnis nel secondo game. Dodici punti a due il parziale d'avvio per Darderi che è volato sul 3-0.

Il giocatore classe 2002 - compie 22 anni mercoledì prossimo - ha continuato a sfruttare i regali di Bagnis che non è riuscito a reggere il ritmo dello scambio di Darderi che gli ha strappato nuovamente il servizio con un rovescio lungolinea devastante.

4-0 per il giocatore italiano nato in Argentina che ha allungato sul 5-0. Bagnis finalmente è riuscito a muovere il punteggio nel sesto gioco ma Darderi al servizio ha chiuso il primo set per 6-1 con una risposta di dritto fuori dell'argentino.

Secondo set deciso da un break al nono gioco

Darderi ha iniziato come meglio non si poteva anche il secondo set, ovvero strappando il servizio a zero al suo avversario. E ha allungato sul 2-0. Qui però ha avuto il suo primo e unico passaggio a vuoto della finale e ha perso il game di battuta con l'argentino che ha impattato sul 2-2.

Il set è stato più equilibrato del precedente e ha seguito i servizi fino al 4-4. La sensazione era che Bagnis comunque fosse al limite fisicamente. Nel nono gioco il giocatore argentino è andato sotto 0-40, ha annullato in tutto cinque palle break ma alla sesta, Darderi con un rovescio vincente ha strappato il servizio all'avversario.

Darderi ha servito per il torneo sul 5-4 e ha chiuso la pratica potendo andare a festeggiare al suo angolo e alzando il primo trofeo a livello Atp della sua carriera.

Atp Dallas, Tommy Paul conquista il titolo in Texas

Tommy Paul, testa di serie numero 2 del torneo, ha vinto l'Atp 250 di Dallas.

7-6 5-7 6-3 il punteggio finale dello statunitense nella partita contro il connazionale Marcos Giron. Nel primo set Paul subito avanti di un break ma Giron ha recuperato. Chiusura al tie break vinto da Paul per 7 punti a 3. Secondo set giocato punto a punto fino al 5-5 con Giron che nell'undicesimo game ha strappato il servizio a Paul e chiuso 7-5 il parziale.

Paul è scattato meglio dai blocchi nel terzo set e complice un piccolo calo al servizio di Giron ha fatto il break nel secondo game. Non perderà più questo vantaggio fino a chiudere 6-3. Per Paul questo sul veloce indoor di Dallas è il secondo titolo a livello Atp dopo quello di Stoccolma nel 2021.