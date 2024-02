Mouratoglou elenca la top 5 dei migliori servizi di sempre: c'è Sampras, non Federer

© Sarah Reed-Getty Images

Patrick Mouratoglou ci ha preso gusto. Dopo aver stilato la classifica dei migliori dritti di ogni tempo nel circuito adesso ha fatto un video e un post Instagram sui migliori battitori di ogni epoca. E questa è una classifica che di certo susciterà ampio dibattito.

Prima posizione per Mouratoglou che va assegnata al gigante americano John Isner. Mouratoglou snocciola in questo modo la sua Top 5 completa al servizio di ogni tempo. Prima posizione per John Isner. L'ex allenatore di Serena Williams la motiva in base a "una tecnica di servizio impeccabile, unita alla notevole altezza per produrre servizi fulminanti ai quali era molto difficile rispondere.

Anche il secondo servizio aveva un rimbalzo notevole che metteva fortemente a disagio gli avversari". Per Mouratoglou è stato il miglior battitore della storia del tennis.

Per Mouratoglou completano il podio Nick Kyrgios e Ivo Karlovic

Seconda posizione per Mouratoglou per Nick Kyrgios che "si distingue per una precisione e una potenza eccezionali nel suo servizio, eccellente anche il secondo servizio".

Terza posizione sempre nell'opinione del Coach per Ivo Karlovic. "Il gigante croato è tra i migliori battitori della storia anche per la sua capacità di trovare angoli con notevole precisione. Molto bravo anche nel gioco a volo”.

Quarta posizione per Pete Sampras. Il 14 volte campione Slam "anche senza essere alto due metri ha un servizio tra i migliori della storia del tennis. Notevole la precisione e anche l'abilità nel lancio di palla". Infine per Mouratoglou in quinta posizione c'è Goran Ivanisevic.

L'attuale coach di Novak Djokovic "si faceva notare per il suo servizio mancino molto difficile da rispondere. Tanti gli ace e principalmente grazie a questo colpo è riuscito a vincere Wimbledon nel 2001".