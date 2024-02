Atp Cordoba - Luciano Darderi non si ferma più: batte anche Baez e vola in finale

© via Instagram @luciano_darderi @cordobaopen - Fair Use

Luciano Darderi non si ferma più. Il giocatore italiano è in finale al torneo Atp 250 sulla terra battuta di Cordoba e lunedì farà il suo esordio in top 100( virtualmente è il numero 94 del ranking, ndr) .

Una finale che ha raggiunto partendo dalle qualificazioni. E affronterà un altro qualificato come Facundo Bagnis per il titolo. La partita si gioca questa sera dalle 23 italiane. Darderi ha battuto la testa di serie numero 2 del torneo Sebastian Baez 6-1 3-6 6-3.

Sarà la sua prima finale Atp. Darderi nel primo set è stato solidissimo ed è scattato sul 3-1. C'è stato un game fiume complicato al servizio: l'azzurro è riuscito a tenerlo e ad allungare sul 4-1.

Qui ha strappato di nuovo il servizio a Baez e ha chiuso 6-1. Il secondo set è iniziato con la testa di serie numero 2 del torneo che ha cambiato marcia e ha strappato il servizio a Darderi nel secondo game. E ha vinto il set 6-3.

Sul 2-1 del terzo set il primo momento decisivo: l'italiano ha strappato il servizio a Baez e ha allungato sul 4-1. Baez si è riportato sotto fino al 3-4 ma nel game successivo con un passante lungolinea di rovescio Darderi ha allungato di nuovo sul 5-3.

Per poi chiudere 6-3 al terzo match point. Ad affrontare Darderi in finale sarà Facundo Bagnis. Il giocatore argentino ha vinto il derby contro Federico Coria con il punteggio di 6-3 7-5. Il tennista classe 1990 ha conquistato il primo set col punteggio di 6-3.

E' andato avanti di un break nel secondo, ha avuto la possibilità di servire per il match sul 5-4 ma ha subito il controbreak. E' stato molto bravo a rimanere tranquillo e nell'undicesimo gioco ha strappato di nuovo il servizio al suo avversario per poi chiudere 7-5.

Per Bagnis è la seconda finale nel circuito Atp dopo quella persa a Santiago del Cile nel 2021 da Garin.

Atp Dallas, la finale è Giron-Paul

L'atto conclusivo del torneo Atp 250 di Dallas (sintetico indoor) sarà tra gli statunitensi Marcos Giron e Tommy Paul.

Nella prima semifinale che era molto attesa non c'è stata troppa storia: Paul ha battuto piuttosto nettamente Ben Shelton col punteggio di 6-2 6-4. Marcos Giron, dopo aver battuto il numero 1 del tabellone Frances Tiafoe, ha eliminato in semifinale anche Adrian Mannarino anche qui in maniera piuttosto netta 6-1 6-3.