Gael Monfils squalificato dall'UTS: svelate le curiose ragioni

La curiosa squalifica di Gael Monfils. Il tennista francese non sarà presente all’Ultimate Tennis Showdown (OTS), il torneo di esibizione che nei prossimi giorni farà tappa alla Telenor Arena di Oslo, per via di un curioso caso che ha portato alla sua squalifica.

Il 37enne transalpino, che nella giornata inaugurale avrebbe dovuto affrontare Benoit Paire, è stato sostituito a sorpresa all’ultimo minuto dal connazionale Lucas Pouille. Gli organizzatori dell’evento hanno inizialmente spiegato che la ragione dietro la squalifica era uno “scambio di battute”, non rivelando ulteriori dettagli.

Un comunicato dell’UTS ha poi fatto chiarezza sull’accaduto. "Ieri uno scambio di battute nello spogliatoio tra Gael Monfils e il supervisore del torneo Stephane Apostolou ha provocato un lieve infortunio al supervisore.

L'UTS è convinta al 100% che Gael non abbia avuto intenzioni maliziose, ma poiché c'è stata una ferita subita da un ufficiale di gara, per quanto di lieve entità, abbiamo ritenuto che non ci fossero alternative alla squalifica di Gael" hanno spiegato in un post su Instagram gli organizzatori.

Il messaggio si conclude poi: "Gael ha accettato la squalifica e lui e il supervisore si sono lasciati in termini amichevoli. Alla prossima volta Gael". Pouille sostituirà dunque Monfils nel girone B, nel quale sono inseriti Andrey Rublev, Alex De Minaur e Benoit Paire.

Le parole di Gael Monfils

Nelle ultime settimane l’ex numero sei del mondo aveva manifestato la consapevolezza di essere vicino alla fine della propria carriera, e di voler dare il massimo prima che arrivi il momento del ritiro.

“Quello che mi piace di più è giocare per il pubblico e sono consapevole che non mi restano molti tornei” aveva dichiarato Monfils. Il tennista francese ha inoltre parlato del nuovo modo di vivere il circuito della sua famiglia, con la moglie e collega Elina Svitolina e la figlia di un anno Skai.

“Sarebbe una bugia se vi dicessi che è facile. È impegnativo. È un equilibrio diverso, diverso. Come hai appena detto, siamo due giocatrici, quindi è impegnativo. Siamo molto fortunati ad avere l'aiuto delle mamme e delle tate. Quindi stiamo imparando anche noi” ha concluso Monfils.