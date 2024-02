Atp Marsiglia - Dimitrov vince la battaglia con Khachanov: sfiderà Humbert in finale

© Kelly Defina/Getty Images

Per la prima volta nella storia del torneo di Marsiglia le semifinali hanno visto impegnati i quattro giocatori con il ranking più alto presenti nel tabellone principale. Ad aprire il programma sul Campo Centrale ci hanno pensato Hubert Hurkacz e il tennista di casa Ugo Humbert.

Il francese è stato bravo a sfruttare il costante supporto del pubblico e ha conquistato la quinta finale in carriera - non ha mai perso nell’ultimo atto di un evento ATP - grazie al doppio 6-4 rifilato alla testa di serie numero uno.

Per Humbert si tratta della settima vittoria consecutiva in condizioni indoor, considerando che ha trionfato a Metz nel 2023.

Atp Marsiglia - Dimitrov vince la battaglia con Khachanov e raggiunge Humbert in finale

Il game che ha inaugurato la partita è risultato fatale a Hurkacz nel primo set.

Il polacco ha ceduto la battuta a causa di un doppio fallo e non ha più recuperato terreno. Humbert ha tentennato solo quando ha servito per il set, ma ha cancellato una palla break con una provvidenziale prima. Nel secondo parziale le cose non sono cambiate e Hurkacz ha commesso un gravissimo errore con lo schiaffo al volo sul 2-2.

Il francese ha attraversato un solo momento di tensione nell'ottavo gioco, ma rispedito al mittente due pericolose occasioni. Sarà Grigor Dimitrov a tentare di fermare Humbert in una finale nel circuito maggiore. Il tennista bulgaro ha portato a casa la battaglia di tre ore con Karen Khachanov imponendosi in rimonta con il punteggio di ( 3) 6-7, 6-4, 7-6( 5) .

Il 32enne di Haskovo andrà a caccia del decimo titolo. Dimitrov ha iniziato malissimo e regalato il break in apertura all'avversario con un doppio fallo e un gratuito evitabile. Khachanov si è salvato nel terzo game, ma ha accusato il colpo quando si è fatto sfuggire due set point in risposta sul 5-3.

Dimitrov ha avvertito il momento favorevole e trovato il contro break nel gioco successivo. Uno slice terminato sotto rete ha però compromesso il percorso di Dimitrov nel tie-break. Nell'istante in cui è rientrato prepotentemente nel secondo set, Khachanov ha staccato di nuovo la spina e consentito al bulgaro di respirare e raggiungere il parziale decisivo.

Il tie-break ha emesso l'ultimo verdetto e solo il giocatore di Mosca ha concesso una chance al servizio, respinta con coraggio. Khachanov non ha reso giustizia al discreto passante colpito sul 3-2 e ha rovinato quanto di buono creato con uno scellerato serve & volley e un pessimo dritto.

Nemmeno il match point salvato grazie a un fortunato nastro ha risvegliato Khachanov, che sul 5-6 e servizio ha sbagliato l'ennesimo importante dritto.