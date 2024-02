Atp Cordoba - Luciano Darderi vola e conquista la prima semifinale della carriera

© via Instagram @luciano_darderi - Fair Use

Luciano Darderi continua il suo cammino all'Atp 250 di Cordoba. Il giocatore azzurro sulla terra battuta argentina ha battuto nei quarti il tedesco Yannick Hanfmann col punteggio di 7-6 6-1 e si è qualificato per la prima semifinale a livello Atp della sua carriera.

Partita nella quale affronterà la testa di serie numero 2 del torneo Sebastian Baez. Il primo set è stato giocato testa a testa, l'italiano ha piazzato lo scatto decisivo nel tie break vinto per sette punti a due.

Nel secondo parziale Darderi è andato subito in fuga sul 3-0 con due break di vantaggio. Nel quarto game ne ha perso uno dei due ma ha subito allungato sul 4-1 per poi chiudere il parziale e la partita 6-1. Continua la crescita di questo ragazzo che è nato il 14 febbraio del 2002 quindi la prossima settimana compie 22 anni.

Il torneo di Cordoba aveva avuto un giovedì difficile per via della pioggia caduta sulla città argentina. Ma nella giornata di venerdì si è recuperato il tempo perduto ed ora il tabellone è perfettamente allineato alle semifinali.

Darderi affronterà la testa di serie numero 2 Sebastian Baez che ha avuto la meglio del connazionale Facundo Acosta col punteggio di 6-3 6-1. La semifinale della parte alta invece, dopo l'eliminazione della testa di serie numero 1 Francisco Cerundolo, vedrà in campo l'argentino Facundo Bagnis che ha superato Jaume Munar col punteggio di 7-5 6-4 Giocherà contro Federico Coria che ha superato 6-3 6-4 Tomas Etcheverry.

Atp Dallas: Paul e Shelton centrano le semifinali, eliminato Tiafoe

A Dallas (Atp 250 sul veloce indoor) nel primo quarto di finale successo di Tommy Paul che ha battuto Dominik Koepfer per 7-5 6-3. Affronterà in semifinale Beh Shelton che ha superato in rimonta 6-7 6-4 6-4 Jordan Thompson.

A sorpresa esce la testa di serie numero 1 Frances Tiafoe, eliminato da Marcos Giron col punteggio di 6-1 6-4. Giron affronterà in semifinale Adrian Mannarino. Sul punteggio di 6-2 3-1 per il francese l'australiano Duckworth si è ritirato.