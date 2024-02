Entry list Atp Dubai - Medvedev difende il titolo. Due italiani ai nastri di partenza

© Francois Nel/Getty Images

Oltre ad Acapulco, un altro Atp 500 andrà in scena a Dubai nella settimana compresa tra lunedì 26 febbraio e domenica 3 marzo. L'appuntamento negli Emirati Arabi Uniti precederà l'attesissimo Sunshine Double negli Usa.

Alcuni tennisti di prima fascia hanno scelto di fare qui tappa prima di concentrarsi sui due Masters 1000 in America: tra tutti c'è sicuramente Daniil Medvedev, che dovrà difendere la vittoria ottenuta lo scorso anno.

Il connazionale Andrey Rublev, secondo del seeding, sarà sicuramente tra i rivali per il trofeo finale insieme a Hubert Hurkacz e allo stesso Adrian Mannarino, che continua a esprimere un tennis di buonissimo livello nell'ultimo periodo.

Gli italiani proveranno a dare battaglia: Lorenzo Musetti non sarà per un soffio tra le otto principali teste di serie e potrebbe rischiare un sorteggio duro come Lorenzo Sonego, che prenderà parte insieme al 21enne di Carrara all'evento a fine mese.

Presente anche il britannico Andy Murray, in cerca di riscatto. Ecco l'entry list completa.

Daniil Medvedev Andrey Rublev Hubert Hurkacz Adrian Mannarino Karen Khachanov Ugo Humbert Alejandro Davidovich Fokina Jan-Lennard Struff Lorenzo Musetti Alexander Bublik Tallon Griekspoor Jiri Lehecka Sebastian Korda Borna Coric Alexei Popyrin Lorenzo Sonego Andy Murray Zhizhen Zhang Fabian Marozsan Alexander Shevchenko Pavel Kotov Denis Shapovalov (ranking protetto) Milos Raonic (ranking protetto)

Ecco gli alternates pronti a subentrare in caso di rinunce.

Ci proverà Flavio Cobolli, che in caso contrario dovrà disputare le qualificazioni per entrare nel main draw: il 21enne di Firenze è iscritto nella stessa settimana anche al 500 di Acapulco, con la speranza in uno delle due competizioni di entrare di diritto nel tabellone principale.