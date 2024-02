Entry list Atp Acapulco - Da Zverev a Rune e Tsitsipas: tutte le stelle impegnate

© Brett Hemmings/Getty Images

L'Atp 500 di Acapulco ha sempre rappresentato un appuntamento di conquista per diversi top 10 e tennisti di un certo spessore nel circuito maschile. Anche quest'anno il torneo in Messico potrà vantare la presenza di molti giocatori importanti e lo spettacolo non mancherà di certo da lunedì 26 febbraio a sabato 2 marzo.

A guidare il seeding ci sarà il tedesco Alexander Zverev, in grande crescita negli ultimi mesi e proverà a ottenere un altro positivo risultato sul cemento indoor (magari un titolo) prima di volare in direzione Stati Uniti d'America.

Tanti i rivali che potranno contendergli la vittoria finale: il danese Holger Rune, che di recente ha visto terminare la collaborazione con i coach Severin Luthi e Boris Becker, lo statunitense Taylor Fritz, il greco Stefanos Tsitsipas e l'australiano Alex De Minaur, campione in carica uscente che dovrà difendere anche 500 punti.

Occhi puntati anche su Grigor Dimitrov, Casper Ruud e gli stessi americani Tiafoe, Paul (finalista nel 2023) e Shelton. L'Italia sarà rappresentata da Matteo Arnaldi, che sarà probabilmente chiamato ad affrontare un tabellone duro.

Ecco l'entry list completa.

Alexander Zverev Holger Rune Taylor Fritz Stefanos Tsitsipas Alex De Minaur Casper Ruud Grigor Dimitrov Frances Tiafoe Tommy Paul Ben Shelton Cameron Norrie Felix Auger-Aliassime Christopher Eubanks Laslo Djere Roman Safiullin Matteo Arnaldi Sebastian Ofner Miomir Kecmanovic Daniel Evans Max Purcell Jordan Thompson Nuno Borges Mackenzie McDonald

Una delle maggiori particolarità riguarda gli alternates: infatti i tennisti al di fuori della top 50 mondiale, che hanno in mente di partecipare a questo evento Atp 500 prima del Sunshine Double, dovranno probabilmente disputare le qualificazioni.

Infatti in testa alla lista dei ripescaggi c'è al momento il britannico Jack Draper, 51esimo nel ranking e attualmente escluso dal tabellone principale.