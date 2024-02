Laver Cup, Carlos Alcaraz: "Grandioso quando Federer e Nadal furono coach di Fognini"

© Julian Finney-Getty Images

A settembre si tiene una nuova edizione della Laver Cup, manifestazione a squadre in cui una formazione dell'Europa è opposta alla formazione del Resto del Mondo. Bjorn Borg da un lato e John McEnroe dall'altro sono i capitani delle squadre che prendono parte a questa manifestazione che in questa edizione si gioca a Berlino dal 20 al 22 settembre.

Sono già state annunciate tre presenze ufficiali nel team Europa: si tratta di Daniil Medvedev, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. Proprio Carlos Alcaraz sul profilo X ufficiale della manifestazione racconta la "sua" Laver Cup.

Cosa lo ha maggiormente colpito in questi anni. E i momenti che cita sono veramente particolari.

Alcaraz: ”Bellissimo il momento in cui Federer e Nadal facevano da coach a Fognini”

Il campione di Wimbledon 2023 Carlos Alcaraz è alla sua prima partecipazione alla Laver Cup e in un video pubblicato sull'account ufficiale di X della competizione a squadre descrive i suoi ricordi principali.

Cita tra i momenti che in passato da spettatore lo hanno colpito maggiormente di questo evento le esultanze di Nick Kyrgios. Ma spiega che la cosa che apprezza di più è quando i compagni di squadra possono diventare allenatori di un giocatore in campo.

E per il format di questa manifestazione succede di frequente. Il tennista spagnolo ricorda un momento che lo ha particolarmente colpito quando Rafael Nadal e Roger Federer si sono trasformati in allenatori e davano dei consigli in campo a Fabio Fognini.

"Mi piace di questo evento – ha affermato Alcaraz - in particolare quando i giocatori diventano allenatori e parlano con i propri compagni di squadra nel bel mezzo di una partita al cambio di campo. Ricordo quando Rafa e Roger lo fecero con Fognini, fu grandioso.

Guardare queste partite è fantastico, sia per i giocatori stessi che per gli spettatori. Giocare insieme sullo stesso lato del campo, condividere momenti fuori dal campo che normalmente nei tornei non abbiamo l'opportunità di condividere, è semplicemente fantastico".