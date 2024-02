Atp Dallas - Avanzano Tiafoe e Mannarino. A Cordoba la pioggia blocca il programma

© Phil Walter-Getty Images

Pioggia protagonista a Cordoba. Il programma degli ottavi di finale del torneo argentino su terra battuta non si è completato e quindi oggi diversi giocatori sono chiamati a fare gli straordinari e giocare sia la partita di ottavi di finale che la partita di quarti.

Oggi sarà di nuovo la giornata di Luciano Darderi che per la prima volta gioca un quarto di finale in un torneo a livello Atp. Il tennista italiano negli ottavi di finale ha battuto in maniera piuttosto netta l'austriaco Sebastian Ofner, testa di serie numero 4 del torneo e ora attende il vincente della sfida tra il tedesco Yannick Hanfmann e l'argentino Roman Burruchaga proveniente dalle qualificazioni.

La partita è stata interrotta sul punteggio di 6-3 1-6 2-1 a favore del giocatore di casa. Non sono nemmeno iniziati invece gli ultimi due ottavi di finale tra Dellien e Baez e tra Tirante e Facundo Acosta. Il programma di oggi prevede la conclusione degli ottavi di finale e poi si disputeranno i quarti: Darderi sarà in campo non prima delle 22 ora italiana.

Quarti di finale Atp 250 Cordoba Munar-Bagnis Etcheverry-Coria vincente Hanfmann/Burruchaga-Darderi vincente Tirante/Acosta-vincente Dellien/Baez

A Dallas esordio vincente per Frances Tiafoe

A Dallas ad allinearsi per prima ai quarti di finale è stata la parte bassa del tabellone.

E con un rispetto assoluto delle gerarchie visto che sono arrivate le 4 teste di serie. Jordan Thompson, numero 7 nel tabellone ha battuto l'americano Denis Kudla col punteggio di 6-1 6-1. E ha raggiunto nei quarti Ben Shelton.

Il tedesco Dominik Koepfer ha superato l'australiano Rinky Hijikata per 6-3 7-6 e sfiderà nei quarti la testa di serie numero 2 Tommy Paul. Nella parte alta del tabellone il numero 1 del seeding Frances Tiafoe ha battuto Alex Michelsen per 6-4 6-3.

Quarto di finale ora con Giron. Infine Adrian Mannarino ha usufruito del ritiro di Yoshihito Nishioka e sfiderà ora l'australiano Duckworth. Quarti di finale Atp 250 Dallas Tiafoe-Giron Mannarino-Duckworth Thompson-Shelton Koepfer-Paul