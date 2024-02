Atp Cordoba - Darderi per la prima volta ai quarti. Dimitrov batte Korda a Marsiglia

Momento nero per Matteo Berrettini: rumors sulla rottura con Melissa Satta

Wta Abu Dhabi - Jabeur supera in 2 set Raducanu. Ok Aliassime e Khachanov a Marsiglia

Andy Murray dopo la sconfitta a Marsiglia: "Non l'ho mai sperimentato in carriera"

Tutti facile per Hubert Hurkacz : il polacco ha sconfitto Alexander Shevchenko 6-1, 6-4.

L’americano ha abbozzato una reazione nell’ottavo game ed è rientrato in corsa grazie a un fantastico rovescio lungolinea. Nel tie-break ha però rovinato tutto e incassato quattro punti di fila dal 5-3.

Tornato in campo dopo la deludente sconfitta contro Nuno Borges al terzo turno degli Australian Open, Grigor Dimitrov ha superato Sebastian Korda con il punteggio di 6-1, 7-6( 5) . Dominato il primo set, il bulgaro ha iniziato bene anche il secondo complice il rovescio spedito sotto rete da Korda in apertura.

Il game che ha inaugurato il secondo parziale è risultato fatale. Il 23enne di Montreal ha regalato il break a Zhang colpendo due doppi falli e un brutto errore con il dritto. Zhang ha cancellato tre palle break sull’1-0 e non ha più offerto chance al suo avversario.

Il canadese non ha giocato bene nei momenti importanti della partita e ha subito un doppio 4-6 nella sfida con Zhizhen Zhang agli ottavi di finale. Nel primo set, Auger-Aliassime ha perso nuovamente la battuta sul 3-3 proprio dopo aver recuperato il break di svantaggio: il cinese è stato bravo ad aprirsi il campo con il rovescio e chiudere a rete.

Nella seconda frazione di gioco, Ofner non poteva fare peggio e ha provato ad entrare in partita aiutandosi con il servizio.

Quest’anno, Darderi ha compiuto un ulteriore passo in avanti perché ha conquistato per la prima volta i quarti di finale a livello ATP. Darderi ha eliminato un irriconoscibile Sebastian Ofner - attuale numero 38 del ranking mondiale - con il punteggio di 6-0, 6-3.

Il torneo di Cordoba sembra portare fortuna a Luciano Darderi . Il tennista italiano ha ottenuto la terza vittoria in carriera nel circuito maggiore: tutti e tre i successi sono arrivati nell’evento argentino tra il 2023 e il 2024.

© via Instagram @luciano_darderi - Fair Use

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD