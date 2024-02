Laver Cup 2024, annunciate le prime tre presenze ufficiali nel Team Europe

© Adam Glanzman-Getty Images for Laver Cup

Dopo l'edizione dello scorso anno che si è giocata a Vancouver in Canada, quest'anno nell'abituale rotazione tra Europa e Stati Uniti, la Laver Cup torna a giocarsi nel vecchio continente. La manifestazione a squadre che oppone l'Europa al Resto del Mondo si terrà infatti dopo l'Open degli Stati Uniti nel fine settimana dal 22 al 24 settembre a Berlino.

L'evento sarà giocato nell'indoor della Mercedes Benz Arena. Per quel che riguarda la squadra europea capitanata da Bjorn Borg ci sono già i primi annunci ufficiali da parte dell'organizzazione sui giocatori che saranno presenti.

E sono annunci di un certo calibro. Dopo un'annata come quella del 2023 che ha visto di fatto un dominio da parte della formazione del Resto del Mondo guidata da John McEnroe questa volta l'Europa sembra volere mettere in campo una squadra decisamente più competitiva per cercare di riconquistare il titolo.

La formazione dell'Europa del 2023 vista a Vancouver aveva numerose assenze di giocatori di primissimo piano, Djokovic e Alcaraz su tutti per citare i giocatori che l'anno scorso hanno conquistato tutte e 4 le prove del Grande Slam.

Nel team Europa saranno presenti Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev

Sul profilo X (ex Twitter) della Laver Cup è stato presentato ufficialmente Carlos Alcaraz come primo membro del team europeo. Ed ora è arrivato un altro annuncio ufficiale.

Faranno parte della formazione di Bjorn Borg anche Daniil Medvedev e Alexander Zverev che si sono sfidati in Australia in una semifinale vinta in cinque set dal giocatore russo. Ora saranno nella stessa squadra per cercare di battere il team mondo.

Per Zverev sarà anche un'occasione particolare visto che di fatto si troverà a giocare questa competizione in casa. Sono attesi nei prossimi giorni nuovi annunci sulla composizione delle squadre.