Olimpiadi Parigi 2024, quali sono le regole per qualificarsi ai Giochi nel tennis?

© Julian Finney-Getty Images

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 si avvicinano. Il torneo Olimpico di tennis si terrà da sabato 27 luglio a domenica 4 agosto. Si tratta di un'edizione davvero speciale perché si gioca in un impianto storico per il tennis, ovvero il Roland Garros di Parigi.

L'ITF ha pubblicato le "regole principali" per l'evento a cinque cerchi, che includono il numero di tennisti che parteciperanno in ciascuna specialità, il limite di giocatori che ciascun paese può portare, la data nella quale verrà fatta la selezione.

Vediamo gli aspetti principali.

Come vengono selezionati i giocatori per il torneo Olimpico

Come avviene per i tornei del Grande Slam, nei Giochi Olimpici di Parigi ci saranno 5 diverse manifestazioni. Singolare maschile, in questo caso a 64 giocatori e non 128 come negli Slam; singolare femminile sempre a 64 giocatrici, doppio maschile e doppio femminile a 36 coppie e doppio misto con 16 formazioni.

Quali tennisti parteciperanno? Come sono distribuiti tutti i posti? Parlando dei due tabelloni maschile e femminile a 64, ci sono 56 posti diretti che vengono decisi in base al ranking. Ma attenzione che c'è un'importante differenza rispetto ai normali tornei Atp.

Ogni Paese ha un limite massimo di quattro giocatori e questo per avere giocatori di quante più nazionalità possibili. Ai 56 giocatori vanno poi aggiunti posti basati su competizioni continentali come i Giochi Panamericani, i Giochi Asiatici e i Giochi Africani.

Due posti poi designati per i “Campioni d'oro olimpici e del Grande Slam”. E in questa ultima voce potrebbero essere recuperati ad esempio Rafael Nadal o Andy Murray.

Gli altri requisiti indispensabili per partecipare al torneo Olimpico

C'è anche un ulteriore requisito necessario per i tennisti per competere ai Giochi Olimpici.

Occorre aver giocato in Coppa Davis o in Billie Jean King Cup almeno due qualificazioni durante l'ultimo ciclo olimpico, una delle quali nel 2023 o 2024. Questo criterio impedirebbe a nomi come Carlos Alcaraz o Rafael Nadal di accedere direttamente al tabellone ma ci sono alcune eccezioni con le quali i giocatori potrebbero "giustificare" la loro assenza come "infortunio o malattia".

La classifica ufficiale di riferimento in base alla quale si decideranno i partecipanti del torneo olimpico avverrà lunedì 10 giugno, cioè al termine del Roland Garros 2024: lì saranno definiti i posti per Parigi 2024.