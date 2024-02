Atp Cordoba - esce il numero 1 Cerundolo. Oggi Darderi-Ofner per un posto nei quarti

© Kelly Defina-Getty Images

Sono iniziati gli ottavi di finale nel torneo Atp 250 di Cordoba sulla terra battuta argentina. Ed è stata la prima giornata del torneo nella quale sono entrate in campo le principali teste di serie dell'evento che avevano usufruito di un bye al primo turno.

Si giocavano i quattro ottavi di finale della parte alta del tabellone ed è arrivata la prima grande sorpresa. Eliminata la testa di serie numero 1 del torneo Francisco Cerundolo sconfitto al suo esordio dallo spagnolo Munar col punteggio di 7-5 6-4.

Per il resto solo successi per gli altri argentini. Munar affronterà Bagnis che ha superato in due set, 7-6 6-4, il giocatore spagnolo Carballes Baena che era la testa di serie numero 8. Tomas Etcheverry, testa di serie numero 3 del torneo di Cordoba ha eliminato lo spagnolo Zapata Miralles 7-5 6-4.

In quarti sfiderà Coria che ha battuto agevolmente 6-1 6-3 Ramos Vinolas. Va ricordato che a Cordoba è ancora in gara un giocatore italiano. Oggi pomeriggio, giovedì 8 febbraio - alle 18 ora italiana come primo incontro sul campo centrale - l'azzurro Luciano Darderi affronterà l'austriaco Sebastian Ofner testa di serie numero 4.

In palio un posto nei quarti. Gli altri ottavi della parte bassa del tabellone sono Hanfmann-Burruchaga, Tirante-Diaz Acosta e Dellien-Baez.

A Dallas avanzano senza problemi Shelton e Paul

Questa settimana si gioca anche negli Stati Uniti, sul veloce indoor di Dallas, un altro Atp 250 senza italiani in tabellone.

Nelle prime partite di ottavi di finale Marcos Giron ha battuto la testa di serie numero 6 Max Purcell col punteggio di 6-4 6-3. Giron aspetta ora il vincente del quarto tra la testa di serie numero 1 Frances Tiafoe e Michelsen.

Pass per i quarti anche per Duckworth che ha sconfitto 7-6 6-4 Eubanks. Avanza anche la testa di serie numero 3 Ben Shelton che ha battuto il connazionale Michael Mmoh 6-3 6-3. Infine Tommy Paul non ha avuto problemi contro Daniel. 6-3 6-2 il punteggio finale.