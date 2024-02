Six King Slam – L'escamotage per evitare che i tennisti vengano squalificati

© Alexander Scheuber-Getty Images for MatchMaker

Da un paio di giorni l'esibizione che a ottobre si giocherà in Arabia Saudita a Riad denominata "Six King Slam" sta facendo molto discutere. E la sensazione è che le polemiche saranno destinate ad aumentare nel corso delle prossime settimane.

Ggli organizzatori dell'evento hanno annunciato che a ottobre a Riad si terrà una nuova esibizione che vedrà la presenza di sei giocatori. E l'entry list del torneo è semplicemente sontuosa visto che i nomi in campo sono quelli di Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Rafael Nadal e Holger Rune.

Con la sola eccezione del giocatore danese Rune tutti giocatori che hanno già conquistato almeno una prova del Grande Slam. Già nello scorso mese di dicembre in Arabia Saudita si era tenuta una esibizione tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz prima delle rispettive partenze per Melbourne.

Quindi questa volta perché si parla di una possibile squalifica da parte dell'Atp dei partecipanti a questo evento?

L'escamotage studiato dagli organizzatori per evitare la squalifica ai partecipanti

Il problema che si pone con questo evento è legato al fatto che l'esibizione si svolgerà nel mese di ottobre in contemporanea con altri eventi ufficiali del circuito Atp.

Non a dicembre come le altre col circuito Atp fermo. Le norme prevedono che i tennisti non possano partecipare a manifestazioni di esibizione di questo tipo per più di tre giorni consecutivi se sono in corso eventi ufficiali dell'Atp.

Ma gli organizzatori sauditi, onde evitare squalifiche per i giocatori hanno già ideato un piano. Ovvero due giorni di gare seguiti da uno di riposo, in un ciclo che si ripeterà per l’intera competizione che potrebbe durare fino a 9 giorni.

Anche se la formula non è stata ancora resa nota. Non giocando mai per 3 giorni di fila i tennisti quindi non rischieranno di incappare in una squalifica. Ma c'è da scommettere che le polemiche attorno a questa esibizione e alle cifre faraoniche che vengono concesse ai giocatori continueranno fino ad ottobre.