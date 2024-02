Atp Marsiglia - Musetti cede a Machac. Dominio Errani e Cocciaretto in Romania

© Alexander Scheuber/Getty Images

Non è un inizio di stagione favorevole per Lorenzo Musetti: a confermarlo è proprio il suo cammino all'Atp 250 di Montpellier. Dopo l'esordio superato con qualche problema ai danni del tedesco Marterer, il tennista azzurro si è fermato davanti a un giocatore più in forma e in fiducia sul cemento.

Tomas Machac, a seguito della vittoria rilevante su Andy Murray, ha battuto anche il 21enne italiano e ottenuto il pass per i quarti di finale del tabellone principale. Il nativo di Carrara ha ceduto un primo set abbastanza equilibrato nel sesto gioco: sprecate due chances di palle game, il turno di servizio si è spinto ai vantaggi e alla seconda opportunità di break il ceco ne ha approfittato.

Il giocatore 23enne ha poi gestito il vantaggio fino al 6-3. Nel secondo il numero 27 del mondo ha iniziato a perdere il rendimento mostrato in battuta nel primo parziale: nel game inaugurale, dopo un incoraggiante ace, ha subìto 4 punti consecutivi e perso subito il servizio.

Musetti ha dato una bella reazione in risposta, strappando un immediato contro-break, ma i problemi in battuta si sono protratti e l'azzurro è crollato addirittura sul 5-1 (altri due break concessi). L'unico turno tenuto con facilità è stato nel settimo gioco, che ha preceduto l'ipoteca assoluta della vittoria di Machac (6-2).

Dominio azzurro in Romania

Elisabetta Cocciaretto ha letteralmente dominato il debutto al Wta 250 di Cluj-Napoca. Sulla terra rossa rumena l'azzurra testa di serie numero 5 ha lasciato appena un game alla colombiana Emiliana Arango.

6-0, 6-1 il punteggio finale di un match senza storia. Esordio molto positivo anche per Sara Errani, che ha sconfitto senza particolari problemi la statunitense Caty McNally per 6-4, 6-2. La 36enne bolognese dovrà ora affrontare un ottavo di finale piuttosto complicato contro la tedesca Tatjana Maria. La 23enne di Ancona se la vedrà invece contro la britannica Harriet Dart.