Andy Murray dopo la sconfitta a Marsiglia: "Non l'ho mai sperimentato in carriera"

Andy Murray ha perso ancora una volta al primo turno. Dopo la sconfitta contro Tomas Machac a Marsiglia ovviamente ci sono parole di delusione in conferenza stampa ma il giocatore scozzese non intende arrendersi. "Certe cose le ho fatte un po’ meglio che a Montpellier – ha analizzato Murray -.

Lui ha fatto una buona partita (7-5 6-4 il punteggio finale), ha servito molto bene, con molta precisione. Avrei voluto rispondere meglio. Mi aspettavo di soffrire contro un giocatore a cui piacciono queste condizioni nei campi indoor.

Per quel che mi riguarda l'unica strada è trovare soluzioni per vincere le partite. Si può lavorare anche in allenamento, sul gioco e sulle sensazioni. Ma non sempre quello che succede in allenamento si traduce in partita.

Occorre continuare a giocare nei tornei, in competizione, questa è l'unica cosa che conta. Se sarà necessario anche nei Challenger".

Andy Murray: "La cosa più semplice sarebbe fermare la mia carriera ma continuo perché amo il gioco"

In conferenza stampa a Marsiglia è stato chiesto a Murray di commentare anche il fatto di aver risposto su X nei giorni scorsi a un giornalista che gli chiedeva se non fosse meglio porre fine alla sua carriera: "Non ho urlato al telefono – analizza Murray - mentre leggevo questo articolo ma sono rimasto soprattutto deluso.

Le persone che conoscono la mia carriera sanno quanto può essere difficile realizzare ciò che ho fatto dopo il mio problema all’anca". "La cosa più semplice per me sarebbe stata fermare la mia carriera.

Ma continuo perché amo il gioco, amo allenarmi. Al momento, sicuramente, non è facile competere. Ma quello che sta succedendo in questo momento non influenza in alcun modo la mia carriera. Nessuna serie di sconfitte cambierà ciò che ho realizzato nel tennis.

A Pechino e Bercy l'anno scorso ho perso due partite contro De Minaur mentre servivo per la partita, con match point. Posso essere competitivo. Quando non puoi vincere, perdi anche la fiducia. Non l'ho mai sperimentato nella mia carriera.

Quando perdevo una settimana, di solito riuscivo a fare meglio la settimana successiva. Ora perdo più spesso e non ho esperienza in questo senso, occorre continuare a lavorare e competere".