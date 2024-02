Atp Cordoba - Luciano Darderi supera il primo turno. A Marsiglia fuori Shapovalov

© Phil Walter-Getty Images

L'italiano Luciano Darderi ha superato il primo turno del torneo Atp 250 di Cordoba in Argentina. Sulla terra battuta sudamericana il giocatore - che ha doppio passaporto argentino e italiano ma che dall'età di 10 anni vive in Italia – ha battuto il giocatore cileno Tomas Barrios Vera in rimonta con il punteggio di 4-6 6-1 6-2.

Dopo aver perso il primo parziale con un break al terzo gioco, Darderi è salito di livello, ha dominato il secondo set per poi andare avanti subito nel terzo set e non esser più ripreso strappando anche una seconda volta il servizio all'avversario.

Per Darderi è la seconda vittoria a livello ATP in carriera. Ora al secondo turno l'azzurro, numero 136 del mondo, troverà la testa di serie numero 4, l'austriaco Sebastian Ofner. Nelle altre partite di giornata a Cordoba, Coria ha battuto dopo una maratona Altmaier 5-7 6-3 6-4 e Carballes Baena ha superato 3-6 6-3 6-3 Navone.

Zapata Miralles ha avuto la meglio di Garin che si è ritirato sul punteggio di 1-6 7-6 3-0. Il qualificato argentino Burruchaga ha sconfitto Schwartzman 6-1 4-6 6-4 , Hanfmann ha battuto 5-7 7-6 6-1 Varillas mentre Tirante ha vinto 6-1 7-6 contro Comesana.

A Dallas avanzano Michelsen e Eubaks

Si gioca anche l'Atp 250 di Dallas: nel derby Usa Alex Michelsen ha superato Tennys Sandgren 6-3 3-6 6-1. Avanza anche la testa di serie numero 5 Christopher Eubanks che ha battuto Steve Johnson col punteggio di 6-1 6-4.

Michael Mmoh ha avuto la meglio di Emilio Nava 7-5 6-2. Esordio positivo anche per Jordan Thompson che ha superato Neff 6-3 6-1 e per Koepfer che ha vinto 6-4 7-6 contro Kovacevic.

A Marsiglia fuori Shapovalov mentre Korda si salva al tie break del terzo set

In Europa si gioca sul veloce indoor l'Atp 250 di Marsiglia.

Continua il momento no di Denis Shapovalov sconfitto al primo turno dal tennista francese Hugo Gaston. 7-5 1-6 6-3 il punteggio e altra delusione per il canadese scivolato ormai al numero 127 del mondo. Si salva Sebastian Korda che al primo turno ha superato Hugo Grenier con il punteggio di 6-3 2-6 7-6.

Infine nell'ultimo match serale Jiri Lehecka ha avuto la meglio in rimonta sul belga David Goffin con il punteggio di 3-6 7-5 6-2.