Entry list Atp Doha - Medvedev difende il titolo, grande ritorno per Rafael Nadal

Il grande e atteso ritorno di Rafael Nadal renderà l'appuntamento dell'Atp 250 di Doha piuttosto interessante e aperto a ogni tipo di scenario, considerando i tennisti che saranno presenti ai nastri di partenza. Dal 19 al 25 febbraio, oltre a Rio de Janeiro e Los Cabos, il circuito maschile sarà protagonista anche in Qatar.

Il campione spagnolo, dopo l'avventura in Australia conclusa a Brisbane senza la presenza allo Slam di Melbourne per via di un affaticamento muscolare, non vede l'ora di tornare e acquisire un po' di continuità in termini di partecipazione alle competizioni.

Tre russi comanderanno il seeding: Daniil Medvedev sarà la principale testa di serie e dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno, tra i rivali proprio i connazionali Andrey Rublev e Karen Khachanov.

Al via anche il vincitore di Montpellier Alexander Bublik, oltre a un giocatore di un certo calibro come Andy Murray che vuole tornare a vincere e superare almeno l'ostacolo del primo turno. Due atleti italiani sono pronti a battagliare per provare a emergere in un main draw competitivo: Lorenzo Musetti, che risulta iscritto come il numero 8 della lista, e Lorenzo Sonego, a caccia di un risultato positivo prima della tournée americana con i due Masters 1000 di Indian Wells e Miami.

Ecco l'entry list completa diffusa dagli organizzatori del torneo.

Daniil Medvedev Andrey Rublev Karen Khachanov Ugo Humbert Alejandro Davidovich Fokina Jan-Lennard Struff Alexander Bublik Lorenzo Musetti Tallon Griekspoor Borna Coric Alexei Popyrin Andy Murray Lorenzo Sonego Alexander Shevchenko Emil Ruusuvuori Zhizhen Zhang Jakub Mensik Rafael Nadal (ranking protetto)

