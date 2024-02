Atp Marsiglia - Murray, crisi senza fine: vince Machac in 2 set. Zhang batte Zeppieri

© Kelly Defina/Getty Images

Giulio Zeppieri, ripescato come lucky loser, non è riuscito a sfruttare l’occasione e ha salutato il torneo ATP 250 di Marsiglia al primo turno. Zhizhen Zhang ha saputo aspettare il suo momento, non si è lasciato condizionare dai tre set point gettati alle ortiche nel tie-break del primo parziale e ha completato la rimonta con il punteggio di ( 7) 6-7, 6-1, 6-4.

Zeppieri ha compiuto un miracolo nel tie-break portando a casa cinque degli ultimi sei punti dal 4-6. Uno sforzo - mentale e non solo fisico - che ha pagato a caro prezzo nel secondo: l’azzurro ha raccolto un solo game.

Nella terza frazione di gioco, Zeppieri è tornato a giocare il suo tennis e si è procurato una importante chance sul 3-2. Il cinese ha annullato una pericolosa palla break e sorpreso in risposta Zeppieri nel gioco successivo senza mai offrire più opportunità al servizio.

Atp Marsiglia - Fuori Zeppieri, perde ancora Murray

Ad affrontare Lorenzo Musetti agli ottavi di finale non sarà Andy Murray. Continua il periodo negativo dell’ex numero uno del mondo che ha perso 5-7, 4-6 all’esordio a Marsiglia contro un solido Tomas Machac.

Per lo scozzese si tratta della sesta sconfitta consecutiva, la quarta su quattro partite nel 2024. Sono bastati pochi minuti per testimoniare il momento no di Murray, perché il recupero di rovescio sulla palla break offerta nel terzo game è terminato fuori di un nulla.

Il 36enne è rientrato nel match pareggiando i conti, ma sul 5-5 ha ceduto nuovamente la battuta colpendo malissimo la palla con il rovescio. La falsa partenza ha costretto Murray a rincorrere il ceco anche nel secondo set.

Questa volta, Machac si è salvato con il classico schema servizio-dritto e non ha più tremato.

Wta Abu Dhabi - Niente da fare per Bronzetti: vince Kalinina

Una versione troppo nervosa di Lucia Bronzetti si è materializzata sull’Adcb Court 1 del Mubadala Abu Dhabi Open.

La giocatrice di Rimini - che ha sostituto nel main draw l’infortunata Paula Badosa - non ha espresso il suo miglior livello e ha incassato un duro 1-6, ( 1) 6-7 contro Anhelina Kalinina. Bronzetti ha aggiornato una sola volta il suo score nel primo set, ma iniziato bene il secondo grazie a un’ottima reazione.

Un errore con il dritto dell’avversaria le ha permesso di portarsi rapidamente sul 2-0 e rientrare in corsa. Avanti 3-2, però, Bronzetti si è messa nei guai da sola concedendo il contro break a causa di un bruttissimo dritto.

L’azzurra è apparsa piuttosto tesa e inquieta nella parte finale del secondo parziale e ha collezionato un solo punto nel tie-break che avrebbe potuto rimettere in discussione la partita. È completamente scomparsa dal campo nel secondo set Naomi Osaka.

La giapponese, dopo aver lottato nella frazione inaugurale, ha staccato la spina e consentito a Danielle Collins di avanzare con un netto 7-5, 6-0. Tutto facile per Magda Linette e Liudmila Samsonova; mentre vincono al terzo le spagnole Cristina Bucsa e Sara Sorribes Tormo.