Entry List Atp Indian Wells - Alcaraz cerca il bis. In campo Djokovic, Sinner e Nadal

Manca sempre meno all’inizio del primo Masters 1000 della stagione: il BNP Paribas Open si disputerà dal 6 al 17 marzo e vedrà in campo i migliori tennisti del circuito. Occhi puntati su Novak Djokovic e Jannik Sinner.

Il serbo tornerà a giocare il torneo di Indian Wells dopo cinque anni - lo scorso anno non ha partecipato a causa delle regole d’ingresso ancora vigenti negli Stati Uniti - e cercherà di raccogliere importanti punti per confermarsi sulla vetta del ranking.

L’italiano, invece, dovrà confermare quanto di buono fatto a Melbourne in uno degli eventi più prestigiosi del Tour. Sinner ha conquistato il primo Slam in carriera superando in semifinale e in finale rispettivamente Djokovic e Daniil Medvedev.

Il russo sarà ai nastri di partenza a Indian Wells; così come il campione in carica Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha dominato l’ultimo atto nel 2023 infliggendo un netto 6-3, 6-2 a Medvedev.

Entry List Atp Indian Wells - Alcaraz difende il titolo.

In campo Djokovic, Sinner e Nadal

Risultano iscritti al torneo tutti i top 10, ma andranno valutare le condizioni di Holger Rune. Il danese si è ritirato durante la semifinale con Borna Coric a Montpellier per un forte dolore all’avambraccio.

Aneke Rune, mamma e agente del 20enne di Gentofte, ha però rassicurato tutti spiegando che basterà un po’ di riposo. Saranno presenti cinque tennisti italiani. Oltre a Sinner, prenderanno parte al 1000 americano Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli.

Assenti Matteo Berrettini e Fabio Fognini: entrambi sono ancora alle prese con alcuni problemi fisici. Rafael Nadal, Denis Shapovalov e Milos Raonic sfrutteranno infine il ranking protetto a meno che non ricevano una delle wild card a disposizione degli organizzatori.