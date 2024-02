Un nuovo torneo di esibizione in Arabia Saudita: presenti Djokovic, Nadal e Sinner

© Alexander Scheuber-Getty Images for MatchMaker

L'Arabia Saudita entra sempre di più nel mondo del tennis. Non solamente le esibizioni di dicembre a circuito Atp fermo ma ora organizzeranno a Riad per il mese di ottobre 2024, un'esibizione chiamata 6 Kings Slam. E i nomi sono di primissima grandezza visto che si tratta di Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner e Holger Rune.

Di tutti questi giocatori solo il danese non ha al momento titoli del Grande Slam in bacheca. Non si conosce ancora molto di più di questa esibizione ma di certo è una nuova dimostrazione di forza da parte dei sauditi.

Che hanno decisamente puntato sul tennis.

L'Arabia Saudita continua il suo impegno nel mondo del tennis

L'Arabia Saudita rafforza quindi il suo impegno nel tennis. Non solo le Next Gen Finals di Gedda e la disputa della Riyadh Season Cup, con nomi come Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Aryna Sabalenka e Ons Jabeur come avvenuto lo scorso dicembre.

Da ottobre 2024 ci sarà il 6 Kings Slam. Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Jannik Sinner e Holger Rune si sfideranno a Riad per il titolo. La presenza delle sei maggiori attrazioni dell’attuale circuito indica che il potenziale saudita è assolutamente importante.

La notizia è stata data su X e con un comunicato stampa da Turki Alalshikh, organizzatore molto attivo nell'organizzazione dell'intrattenimento nel Paese arabo che comprende anche lo sport. Il comunicato riporta anche le parole dei giocatori.

"Sono entusiasta di tornare a Riad e competere davanti ai miei fan sauditi", ha detto Djokovic. Nadal è anche ambasciatore del tennis saudita: "Dopo che altri giocatori lo hanno fatto, non vedo l'ora di giocare per la prima volta a Riad", ha detto lo spagnolo.

Anche Carlos Alcaraz ha parlato della sua presenza in questo torneo, affermando di essere "felice" di tornare nella città saudita. Per Sinner e Rune sarà la prima volta in Arabia Saudita, mentre Medvedev vi ritorna dopo aver fatto parte della Diriyah Tennis Cup 2019.

Non si conoscono molti aspetti di questo evento (durata, date esatte, formato) ma di certo farà molto discutere.