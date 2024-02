Richard Gasquet, la crisi prosegue. Ecco l'amara rivelazione: "Mi ritirerò se..."

© Darrian Traynor-Getty Images

Richard Gasquet è stato battuto al primo turno del torneo Atp 250 di Marsiglia dallo spagnolo Roberto Bautista-Agut con il punteggio di 6-3 7-5. Si tratta della nona sconfitta consecutiva al primo turno sul circuito Atp per il 37enne francese.

Il tennista transalpino ha raggiunto come best ranking la settima posizione nel 2007 ma questa settimana è scivolato alla posizione numero 131 del ranking. Come per altri giocatori in questo periodo che stanno vivendo situazioni analoghe si fa sempre più strada la possibilità di un ritiro non troppo lontano nel tempo.

Gasquet è stato un protagonista del circuito negli ultimi 20 anni. Quando si è affacciato giovanissimo con un rovescio ad una mano tra i più belli in circolazione si pensava anche ad una carriera con maggiori successi per lui.

Ma è stata comunque una carriera di tutto rispetto. L'evoluzione attuale con nove sconfitte consecutive al primo turno di certo starà facendo riflettere il giocatore visto che è una situazione che non si verificava dalla stagione 2004.

Quando un Gasquet allora diciassettenne aveva perso allo stesso modo nove partite di fila.

Gasquet non vince una partita a livello Atp dall'agosto 2023 a Winston Salem

Il giocatore classe 1986 ha perso all'esordio in 16 degli ultimi 18 tornei giocati.

Dalla fine di agosto, dal torneo Atp 250 che precede gli Us Open a Winston Salem, non vince una partita a livello Atp. Gasquet è stato interpellato spesso dai giornalisti in queste ultime settimane in merito ad un possibile ritiro.

Il diretto interessato si è espresso così: "Penso che non si debba soffrire in campo, è questo ciò che mi farà fermare: il dolore fisico. Se sento che non riuscirò più a vincere una partita, o se soffrirò mi fermerò".

Giocare di nuovo nei challenger? "Se sento di poter fare qualcosa giocherò anche quelli. Lo ripeto: per emozionarsi e darsi la voglia di continuare bisogna vincere le partite, non deve essere uno sforzo fisico, altrimenti devi fermarti".

E immagina la sua conclusione di carriera: "Quando sei francese, speri nel Roland Garros o a Parigi Bercy. Ci penso un po’, ma non troppo".