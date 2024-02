Atp Marsiglia - Esordio vincente per Lorenzo Musetti: battuto Marterer in 2 set

© Mark Brake/Getty Images

Giulio Zeppieri, per la seconda settimana consecutiva, si è fermato a un solo passo dal main draw. Questa volta, il tennista romano non è riuscito a guadagnare l’accesso al tabellone principale del torneo ATP 250 di Marsiglia.

Ad avere la meglio è stato il giocatore di casa Hugo Grenier, che si è imposto in rimonta 3-6, 7-5, 6-3. Tanti i rimpianti per Zeppieri che nel secondo set ha avuto due volte a disposizione il break di vantaggio e ha servito per il match.

Avanti 5-3, l’azzurro ha perso quattro game di fila. Un solo passaggio a vuoto ha deciso il terzo parziale, perché Grenier ha sfruttato l’unica chance in risposta sul 4-3.

Atp Marsiglia - Esordio vincente per Musetti: battuto Marterer in 2 set

Dopo il brutto quinto set disputato a Melbourne nella sfida con Luca Van Assche, Lorenzo Musetti ha rialzato la testa a Marsiglia.

Il talento di Carrara, che avrebbe dovuto affrontare Fabian Marozsan all’esordio( l’ungherese ha dato forfait, ndr) , ha battuto Maximilian Marterer con il punteggio di 6-4, 6-2. Una bassa percentuale di prime palle ha reso la vita complicata a Musetti nel set inaugurale.

L’italiano ha faticato nei suoi turni di battuta, ma messo sempre in difficoltà l’avversario in risposta. Il 21enne ha subito l’immediato contro break sul 2-0 e permesso a Marterer di passare in vantaggio nel settimo game a causa di un dritto terminato di metri oltre la linea di fondo campo.

Musetti ha pareggiato i conti puntando il rovescio del tedesco e brekkato nuovamente Martere sul 5-4 convertendo il terzo set point. Musetti, in piena fiducia, ha risolto parzialmente i problemi al servizio e affondato il colpo nel sesto gioco del secondo parziale.

Wta Abu Dhabi - Subito fuori Garcia. Ok Haddad Maia

Sembra non aver ancora trovato la sua migliore forma nel 2024 Caroline Garcia. La francese, impegnata al torneo WTA 500 di Abu Dhabi, non ha superato Sorana Cirstea all’esordio.

La rumena ha completato la rimonta imponendosi con il punteggio di ( 4) 6-7, 6-4, 6-4 e raggiunto la secondo turno Maria Sakkari. Garcia non ha reagito al negativo finale di secondo set e ha subito il break in apertura nel terzo.

Cirstea ha custodito con cura il vantaggio e non ha più offerto chance alla sua rivale. Parte bene la spedizione di Beatriz Haddad Maia, capace di liquidare in due set la wild card Xiyu Wang. La brasiliano ha sofferto solo nella seconda frazione di gioco, ma ha comunque chiuso i conti al tie-break.

A Cluj-Napoca hanno vinto e convinto Anna Blinkova, Camila Osorio, Nuria Parrizas Diaz e Clara Tauson.